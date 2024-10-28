AVM'ler kazanmaya devam ediyor: Ağustos'ta yüzde 55 arttı!

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin ağustos ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre, ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 55 artarak 3 bin 279 puana yükseldi.

Ağustos için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 51,97 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyon oranının üstünde gerçekleştiği görüldü. Ağustosta metrekare verimlilik endeksi temmuz ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 5,5 yükseliş göstererek 3 bin 279 puana ulaştı.

AVM'lerde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro ağustosta Türkiye genelinde 12 bin 500 lira iken İstanbul'da 14 bin 512 lira, Anadolu'da 11 bin 159 lira olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ HİPERMARKETLERDE

Endeks kategoriler bazında incelendiğinde ağustosta en fazla artış yüzde 60,1 ile diğer kategorisinde görüldü. Hipermarkette yüzde 58,6, teknolojide yüzde 57,6, yiyecek içecekte yüzde 56,6, ayakkabıda yüzde 54,6 ve giyim kategorisinde yüzde 52,5'lik artış yaşandı.

Bir önceki aya göre ise ayakkabıda yüzde 11,8, diğer kategorisinde yüzde 6,4, giyimde yüzde 5,2, teknolojide yüzde 4,9, yiyecek içecekte yüzde 2,9 ve hipermarkette yüzde 2,9'luk yükseliş yaşandığı görüldü. Ağustosta hem yıllık hem de aylık bazda ziyaret sayısı endeksinde değişim yaşanmadı.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır