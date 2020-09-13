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AVM'lerde ‘Güvenli Hizmet Belgesi’ dönemi! Başvurular başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.09.2020 11:31 | Son Güncelleme

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında koronavirüse ilişkin AVM'lere 'Güvenli Hizmet Belgesi' verilecek. Belgeyi alan AVM'ler yeni koronavirüs önlemleri alacak ve önlemler o anki duruma göre sıkılaştırılabilecek veya değiştirilebilecek. Protokol kapsamında belgeyi almak için başvuru yapacaklarını söyleyen İsfanbul Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, Kovid-19 önlemlerine sıkı sıkıya uyduklarını vurguladı.

AVM'lerde ‘Güvenli Hizmet Belgesi’ dönemi! Başvurular başladı

Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) talepte bulunan alışveriş merkezlerine (AVM) vereceği 'TSE Güvenli Hizmet Belgesi', yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgına karşı yeni bir dönemi başlatacak. AVM'lerde yeme içme merkezlerindeki masa mesafelerinden asansörlerin kullanımına, dezenfeksiyondan lavaboların temizliğine kadar belirlenen yeni standartlar geçerli olacak, kurallara uyulup uyulmadığı çifte denetimle kontrol edilecek.

“BAŞVURU AŞAMASINDAYIZ”

İsfanbul Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, getirilen yeni düzenlemeyi değerlendirerek pandemi döneminde aldıkları önlemleri anlattı. Protokolün amacının, AVM’lerdeki pandemi önlemlerinin belgeye bağlanması olduğunu aktaran Baştürk, “Şartlar belirlendi, gerekli evrakları toparladık, biz de başvuru aşamasındayız. 11 Mayıs’ta misafirlerimizi tekrar kabul etmeye başladık. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı’nın Kovid-19 döneminde AVM’lere bir genelgeyle getirdiği düzenleme vardı. Girişlerde sosyal mesafe kuralına uyulması, ateş ölçümü yapmak, AVM içerisinde dezenfektan üniteleri bulundurmak, etkinlik yapmamak kuralların başında geliyor. Bu çerçevede 100 yakın oturma grubumuzu 4 aydır kaldırdık. Misafirlerin sosyal mesafeyi sağlaması için fiziki önlemleri alıyoruz. Sesli ve görsel uyarılarımız var. Ziyaretçilerimizi, 3 saatten fazla AVM içerisinde bulunmamaları için sık sık telkinlerde bulunuyoruz” diye konuştu.

AVM’Yİ ZİYARET EDENLER DAHA RAHAT HİSSEDECEK

Ziyaretçilerin kendilerini daha rahat hissedeceğini belirten Baştürk, “Aslında Güvenli Hizmet Belgesi de Sağlık Bakanlığı’nın genelgesine tamamen uyulduğunun tescili anlamına gelecek. Belge sayesinde almış olduğumuz önlemler kamuoyuyla paylaşılacak ve gelen misafirler kendilerini daha rahat hissedecek” ifadelerini kullandı.

HER GÜN DENETLEME YAPILIYOR

Normalleşme döneminde sıkı önlemler aldıklarını söyleyen Baştürk, “120 gündür belediye, kaymakamlık ve sağlık il müdürlüğü tarafından denetleniyoruz. Denetimler sadece ortak alanlarda değil mağaza içlerinde de oluyor. Genelgeye uyum bizim için çok önemliydi, önlemlerde ötesine de geçtik. Bizim AVM caddelerden oluşuyor, uzun bir süre yürüyen merdivenleri kullandık, asansörleri açmadık. Devletin aldığı kararları yakından takip ediyoruz, herhangi bir düzenleme olduğunda hızlıca uyum sağlıyoruz” dedi.

SÜRECE AYAK UYDURAMAYAN MARKA YAŞAMAYACAK

Açık hava konseptli caddelerden oluşan bir AVM olduklarını dile getiren Kemal Baştürk, “200 mağazamız var. İnsanlar açık alanlarda vakit geçirmeyi tercih ediyor. Temiz hava ve geniş caddeler bizi öne çıkardı. Geçen yıl AVM’ye 100 kişi girebiliyorken bu yıl 70-80 kişi kabul ediyoruz. Performansı en az düşen AVM’lerden biriyiz. Özellikle okulların açılması ve online eğitimin başlamasıyla teknoloji mağazalarımızın satışları iyi gidiyor hatta artış gösterdi. İnsanlar pandemi döneminde teknolojik ürünlere yöneldi. Hijyen ve sağlık üzerine çalışan mağazaların da satışları daha başarılı. İnsanlar sağlıklarına yatırım yapıyor, cirolar yükseldi. Ayrıca marketler ve hızlı tüketim merkezlerinin de satışları arttı. Markalar iş yapış modellerini yeni sürece göre düzenliyor. Çünkü yeni dönemde iş yapış şekillerini Kovid-19’a göre düzenlemeyen markalar yaşamayacak biz de AVM olarak buna özen gösteriyoruz” diye konuştu.

“ZİYARETLER İHTİYAÇ ODAKLI”

Baştürk, “Normalleşme sürecinde ilk açıldığımız zaman ziyaretler ihtiyaç odaklıydı. Sonra gezmeye gelen insanların sayısında artış gözlendi. Fakat son 1 aydır sadece ihtiyacı olanlar geliyor. Alışverişini yapıp, evlerini dönüyorlar. Böyle olunca AVM’ye gelen insan sayısı azalsa da mağazaların satışlarında düşüş olmuyor” ifadelerini kullandı.

(DHA)

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