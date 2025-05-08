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AVM'lerde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı... Artık kullanılamayacak

Bugün Resmi Gazete'de alışveriş merkezleri (AVM) ile ilgili yönetmelik yer aldı. "Alışveriş merkezi" ibaresinin kullanımına ilişkin karışıklıkların ortadan kaldırılması amacıyla belirlenen nitelikleri taşımayan perakende işletmeleri bu ibareyi kullanamayacak. Alışveriş merkezi olarak adlandırılan projelerde, bu merkezlerin sahip olması gereken ortak kullanım alanlarına yer verilmeden yapı ruhsatı düzenlenemeyecek.

AVM'lerde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı... Artık kullanılamayacak

Gerekli nitelikleri taşımayan işletmeler "alışveriş merkezi" ibaresini kullanamayacak! Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, söz konusu yönetmeliğin uygulamasına yönelik tereddütlerin giderilmesi ve ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla alışveriş merkezi maliki, yönetimi ve tanımlarda çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Bu kapsamda, "alışveriş merkezi" ibaresinin kullanımına ilişkin karışıklıkların ortadan kaldırılması amacıyla söz konusu yönetmelikte belirlenen nitelikleri taşımayan perakende işletmeleri bu ibareyi kullanamayacak.

Yönetmeliğin çeşitli hükümlerinde yer alan "ortak kullanım alanı" kavramının netleştirilmesi amacıyla da tanımı yapıldı.

ORTAK KULLANIM ALANI OLMAYAN PROJELERE YAPI RUHSATI VERİLMEYECEK

Altyapısı uygun olmayan projelerin ruhsat aşamasından itibaren yönetmeliğe uygunluğunun sağlanması amacıyla alışveriş merkezi olarak adlandırılan projelerde, buraların sahip olması gereken ortak kullanım alanlarına yer verilmeden yapı ruhsatı düzenlenemeyecek.

Yönetmelikte ortak kullanım alanı, "Alışveriş merkezinde konaklama, depolama ve üretim alanları ile iş yerlerinin dışında kalan sosyal ve kültürel etkinlik alanı, acil tıbbi müdahale ünitesi, mescit ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı, tuvalet ve dinlenme alanı gibi doğrudan ve ortaklaşa kullanılabilen alanlar" olarak belirtiliyor.

Halihazırda faaliyette bulunan, satış alanı nispeten düşük olan alışveriş merkezlerinin ekonomik açıdan sürdürülebilirliklerinin sağlanması için yönetmelikte öngörülen bazı yükümlülüklerden Bakanlık tarafından muaf tutulabilecekler.

Malik ve yönetimlerle alışveriş merkezi içinde bulunan perakende işletmeler arasındaki ilişkilerde şeffaflığın ve Bakanlıkça yürütülen denetimlerde etkinliğin artırılması için, ortak gelir ve gider raporlarıyla bu husustaki muhtelif bilgi, belge ve hazırlanan belgelerin denetlenmesi amacıyla bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanan bağımsız denetim raporlarının Bakanlığın kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine de iletilmesi gerekecek.

Ayrıca, ortak gider katılım payı tahsil edilmeyen perakende işletmeler bakımından, malik ve yönetimlerce alınan hizmetlerin sözleşmeleri gibi çeşitli belgelerin perakende işletmelere gönderilmesiyle bağımsız denetim raporu hazırlanması ve gönderimine ilişkin istisnalar da belirlendi. (AA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete AVM
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