AVM'lere gidenler duyunca inanamadı: Giriş ücreti iddiası sosyal medyayı salladı! Beklenen açıklama geldi

2025'te AVM giriş ücreti alınacağı iddiası merak uyandırdı. AVM'ler hemen her gün milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor. Alışveriş denince de akla ilk gelen noktalardan biri. Haliyle AVM'ye 1 TL karşılığında girileceği iddiası hızla gündem oldu.

"AVM GİDERLERİNİ KARŞILAYACAK"

AVM'lere para karşılığı girileceği iddiası bugün gündeme geldi. Giriş ücretinden toplanacak gelirin, AVM'nin giderlerini karşılamak için kullanılacağı söylentisi dolaşmaya başladı.

"1 TL'YE GİRİLECEK"

Sosyal medyayı hızla etkisi altına alan iddiayla AVM'lere giriş için 1 TL alınacağı öne sürüldü. Ancak gelen açıklama ise iddiayla örtüşmedi.

AVM İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı iddiaya ilişkin açıklama yaptı. milliyet.com.tr'ye konuşan Şapkacı "Böyle bir çalışma yok" dedi.