FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. AVM'lere gidenler duyunca inanamadı: Giriş ücreti iddiası sosyal medyayı salladı! Beklenen açıklama geldi

AVM'lere gidenler duyunca inanamadı: Giriş ücreti iddiası sosyal medyayı salladı! Beklenen açıklama geldi

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
02.12.2024 15:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alışveriş merkezleri (AVM) paralı mı oluyor? AVM'lerde giriş ücreti alınacağı günün en çok konuşulan iddialarından biri. Bununla birlikte AVM'lere 1 TL karşılığında girileceği öne sürüldü. Uygulamanın AVM'lerin giderlerini karşılamak için hayata geçeceği konuşulurken açıklama da gecikmedi.

AVM'lere gidenler duyunca inanamadı: Giriş ücreti iddiası sosyal medyayı salladı! Beklenen açıklama geldi

2025'te AVM giriş ücreti alınacağı iddiası merak uyandırdı. AVM'ler hemen her gün milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor. Alışveriş denince de akla ilk gelen noktalardan biri. Haliyle AVM'ye 1 TL karşılığında girileceği iddiası hızla gündem oldu.

"AVM GİDERLERİNİ KARŞILAYACAK"

AVM'lere para karşılığı girileceği iddiası bugün gündeme geldi. Giriş ücretinden toplanacak gelirin, AVM'nin giderlerini karşılamak için kullanılacağı söylentisi dolaşmaya başladı.

thumbs_b_c_054b01e65fc8a516f5ca9ea82a5fbff3

"1 TL'YE GİRİLECEK"

Sosyal medyayı hızla etkisi altına alan iddiayla AVM'lere giriş için 1 TL alınacağı öne sürüldü. Ancak gelen açıklama ise iddiayla örtüşmedi.

thumbs_b_c_084d0e2035e5df207b5ee31f5ebca3e2

AVM İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı iddiaya ilişkin açıklama yaptı. milliyet.com.tr'ye konuşan Şapkacı "Böyle bir çalışma yok" dedi.

Anahtar Kelimeler:
AVM Alışveriş merkezi ücret
En Çok Okunan Haberler
Suriye'deki olaylar üzerine "Türkiye hazır" mesajı

Suriye'deki olaylar üzerine "Türkiye hazır" mesajı

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında sır ölüm! Sağ koluna iki adet iğne vurulmuş...

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında sır ölüm! Sağ koluna iki adet iğne vurulmuş...

MÜSİAD'ın asgari ücret teklifi işçi ve emekçiyi üzecek!

MÜSİAD'ın asgari ücret teklifi işçi ve emekçiyi üzecek!

Araç yenilemek için bu haberi bekliyorlardı! ÖTV'siz ve KDV'siz dönem başlıyor

Araç yenilemek için bu haberi bekliyorlardı! ÖTV'siz ve KDV'siz dönem başlıyor

'Bilmece son bulur' Yüzde 16-17'yi sildi, 'en az' deyip 2 rakam verdi

'Bilmece son bulur' Yüzde 16-17'yi sildi, 'en az' deyip 2 rakam verdi

Nefesler tutuldu! Milyonlarca vatandaşın maaş zammı bu orana bağlı!

Nefesler tutuldu! Milyonlarca vatandaşın maaş zammı bu orana bağlı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.