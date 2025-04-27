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Avrasya Tüneli 'Dünyada bir ilki' başardı! Mavi Nokta Ağı Sertifikası alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin 'Dünyada bir ilki' başardığını duyurdu. Bakan Uraloğlu Avrasya Tüneli'nin Mavi Nokta Ağı Sertifikası aldığını açıkladı. Yaptığı açıklamasında Bakan Uraloğlu, "Ülkemizden de ilk defa bir proje Mavi Nokta Ağı Sertifikası aldı. Avrasya Tüneli aynı zamanda dünya genelinde sertifikasyon sürecini başarıyla tamamlayan ilk dört projeden biri oldu" dedi.

Avrasya Tüneli 'Dünyada bir ilki' başardı! Mavi Nokta Ağı Sertifikası alındı
Doğukan Akbayır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli’nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından teknik çerçevesi oluşturulan Mavi Nokta Ağı sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladığını bildirdi. 24 Nisan tarihinde Paris’te OECD Konferans Merkezi’nde düzenlenen törende Mavi Nokta Ağı Genel Sekreteri tarafından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Avrasya Tüneli yetkililerine sertifikaları takdim edildi.

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'DÜNYADA BİR İLK' OLDU

Bakan Uraloğlu, Mavi Nokta Ağı’nın dünya genelinde kaliteli, sürdürülebilir ve kapsayıcı altyapı yatırımlarını teşvik etmeyi amaçlayan küresel bir girişim olduğunu belirterek “Avrasya Tüneli, programın ‘açık ve kapsayıcı, şeffaf, Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerini destekleyen ve finansal, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir olma’ şartlarını yerine getirerek dünyada bu sertifikayı alan ilk ulaştırma projesi oldu. Böylece ülkemizden de ilk defa bir proje Mavi Nokta Ağı Sertifikası aldı. Avrasya Tüneli aynı zamanda dünya genelinde sertifikasyon sürecini başarıyla tamamlayan ilk dört projeden biri oldu.” ifadelerini kullandı.

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"AVRASYA TÜNELİ 8 YILI AŞKIN BİR SÜREDİR ÇEVREYE DUYARLI BİR ULAŞIM ALTERNATİFİ OLARAK HİZMET VERİYOR"

Avrasya Tüneli’nin açılışını 20 Aralık 2016’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Uraloğlu, “İstanbul’un Asya ve Avrupa yakalarını 5 kilometrelik çift katlı denizaltı karayolu tüneliyle birleştiren Avrasya Tüneli 8 yılı aşkın bir süredir İstanbul Boğaz geçişinde hızlı, ekonomik, güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı bir ulaşım alternatifi olarak hizmet veriyor.” dedi.

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AVRASYA TÜNELİ'NDEN 155 MİLYON ARAÇ GEÇTİ

Avrasya Tüneli’nin 2016 yılında hizmete sunulmasından bu yana 155 milyon aracın kullandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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“Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, kullanıcılarına 8 yılda 211 milyon saat zaman, 261 bin ton yakıt, 115 bin ton emisyon azalımı ve 590 milyon araç/kilometre azalması tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine 2 milyar dolar katkı sağladı. Sadece 2024 yılında zaman, yakıt, kaza maliyeti ve emisyon tasarrufları sayesinde 445 milyon dolarlık ekonomik fayda elde ettik.”

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AVRASYA TÜNELİ YILLIK 322 BİN 880 KİLOVAT SAAT ENERJİ ÜRETİYOR

Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli’nin sürdürülebilirlik konusundaki yenilikçi bakış açısı çerçevesinde İşletme ve Bakım Binası ile Asya Havalandırma ve Trafo Binalarında yıllık 322 bin 880 kilovat saat üretim kapasiteli güneş enerjisi santrali çalışmalarının tamamlanarak devreye alındığını duyurdu.

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Uraloğlu, “546 panel, 5 inverter ve 280 güç optimizerinin bulunduğu GES’in yıllık üretimi ile Avrasya Tüneli veri merkezlerinin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Bu sayede hem enerji temiz kaynaklardan sağlanıyor hem de yaklaşık 3 bin 500 çam ağacının dikimine eşdeğer yıllık 210 ton karbon emisyonunun azaltılmasına da destek veriyor.” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Avrasya Tüneli Abdulkadir Uraloğlu
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