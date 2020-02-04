Avrasya Tüneli geçiş ücreti zammıyla ilgili Bakan Turhan'dan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Avrasya Tüneli geçişlerine yapılan zamma ilişkin "Avrasya Tüneli YİD ile yaptığımız bir proje. Bu projedeki geçiş ücretleri yine sözleşme kapsamında yılda 2 defa güncellenerek uygulanıyor. Bu güncellemeler idarenin kontrolünde yapılıyor. 1 Temmuz 2018'de yapılmıştı. 2020 başındaki güncelleme formülüne göre 23,30 TL olarak uygulanan geçiş 36,40 olarak geçti" dedi.

AVRASYA TÜNELİ'NDE ZAMLI FİYAT 31 OCAK'TA BAŞLADI

31 Ocak'tan itibaren geçerli yeni zamlı fiyata göre, tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 lira, minibüsler içinse 54,70 lira oldu. Yapılan son zamla birlikte, Avrasya Tüneli açıldığı günden bu yana, ücretlere toplamda yüzde 119 oranında zam gelmiş oldu.

