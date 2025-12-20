FİNANS

Avrasya Tüneli Türkiye ekonomisine 9 yılda 2,6 milyar dolar katkı sağladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli’nin ülke ekonomisine 9 yılda 2,6 milyar dolar katkı sağladığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Avrasya Tüneli’nin 9. yıl dönümü dolayısıyla değerlendirmede bulundu.

Tünelin 20 Aralık 2016'da resmi açılışının yapıldığını anımsatan Uraloğlu, "İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarını 5 kilometrelik çift katlı denizaltı kara yolu tüneliyle birleştiren Avrasya Tüneli, Kazlıçeşme ile Göztepe arasında yaklaşım yollarıyla beraber toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahta inşa edildi." bilgisini verdi.

Proje kapsamında, Avrupa ve Asya yakalarında yer alan yaklaşım yolları genişletilerek kavşak, araç alt geçitleri ve yaya üst geçitleri inşa edildiğine dikkati çeken Uraloğlu, sadece hafif taşıtlar tarafından kullanılacak şekilde tasarlanan tünelden motosiklet, otomobiller ve minibüslerin geçebildiğini, bu yıl günde ortalama 77 bin araç geçişiyle garanti seviyesinin yüzde 8 üzerine çıkıldığını aktardı.

HEM ÇEVREYE HEM EKONOMİYE KATKI!

Söz konusu güzergahta ulaşım mesafelerinin yaklaşık 10 kilometre kısaltılmasıyla önceden 100 dakikaya varan seyahat süresini 15 dakikaya kadar indirmeyi amaçladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Avrasya Tüneli, sahip olduğu ileri teknoloji ve mühendislik altyapısıyla kıtaları birleştiren güzergahı sayesinde İstanbul Boğazı geçişine hızlı, ekonomik, güvenli, konforlu ve çevre dostu bir alternatif sunuyor. Kozyatağı-Bakırköy koridoru baz alınarak yapılan hesaplamalara göre tünel, 9 yıllık işletme sürecinde 250 milyon saat zaman, 304 bin ton yakıt tasarrufu sağladı. 139 bin tonluk emisyon azaltımıyla Avrasya Tüneli, 5,5 milyon ağacın sağlayacağı çevresel etkiye eşdeğer bir katkı sundu. 687 milyon araç/kilometrelik trafik azalımı sayesinde kaza maliyetlerinden de önemli ölçüde tasarruf ettik. Tünelin 9 yılda ülke ekonomisine katkısı ise toplamda 2,6 milyar dolara ulaştı."

"UNESCO DÜNYA MİRASINA SAYGILI TASARIM"

Uraloğlu, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kayıtlı İstanbul'un tarihi yarımadasında yapılan tüm tasarım ve inşaat çalışmalarının UNESCO önerileri dikkate alınarak gerçekleştirildiğini bildirdi.

Avrupa Yakası'nda şehir ile deniz arasındaki yaya bandının 55 metreden 277 metreye çıkartılarak şehrin denizle bağlantısını geliştirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Avrupa Yakası'nda şehir ile deniz arasındaki yaya bandı 55 metreden 277 metreye çıkartılarak şehrin denizle olan bağlantısını geliştirdik. Avrupa Yakası Sahil Parkı'na 11 bin 642 adet yeni ağaç dikerek, 2,7 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu ve yaya yolları inşa ettik. Oyun ve egzersiz alanlarını yenileyerek proje bölgesinde, çocuk oyun alanlarını yüzde 100, ağaçlandırmayı ise yaklaşık yüzde 400 artırdık. Engelli standartlarına uygun yaya üst geçitleri ve hemzemin yaya geçitleriyle İstanbulluların yenilenen Sahil Parkı'na erişimini kolaylaştırdık."

Kaynak: AA

