Avro Bölgesi'nde bileşik PMI martta 9 ayın en düşük seviyesinde

Avro Bölgesi'nde mart ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,7 puanla son 9 ayın en düşük seviyesini gördü.

S&P Global, Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı.

Verilere göre, şubatta 51,9 olan Avro Bölgesi bileşik PMI, martta 50,7'ye geriledi. Böylece Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 9 ayın en düşük seviyesine indi.

Avro Bölgesi'nde şubatta 51,9 olan hizmet sektörü PMI da martta son 10 ayın en alt seviyesi olan 50,2'ye düştü.

Piyasa beklentileri, martta bileşik PMI'nın 50,5, hizmet PMI'nın 50,1 olması yönündeydi.

Veriler, Avro Bölgesi’nde mart ayında maliyet baskılarının yoğunlaşmasıyla özel sektörde faaliyet artışının çok düşük seviyede kaldığını ortaya koydu.

Ayrıca, Avro Bölgesi’nde geçen yılın temmuz ayından bu yana ilk defa talep koşulları kötüleşirken hizmet sektöründe yeni siparişler geriledi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan açıkladı: Kaynak ve tedarik çeşitliliği artırıldı! Bakan açıkladı: Kaynak ve tedarik çeşitliliği artırıldı!
Yüzde 62 ile ilk sırada: Erişim engeli getirildi!Yüzde 62 ile ilk sırada: Erişim engeli getirildi!

Anahtar Kelimeler:
Avro Bölgesi
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Yapay zekadan çok şaşırtan şampiyonluk tahmini! Herkesi ters köşe yaptı

Yapay zekadan çok şaşırtan şampiyonluk tahmini! Herkesi ters köşe yaptı

Kötü günler geride kaldı! Bornozunu çıkarıp poz verdi

Kötü günler geride kaldı! Bornozunu çıkarıp poz verdi

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Maaş 120 bin TL ama çalışacak kimse yok!

Maaş 120 bin TL ama çalışacak kimse yok!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

