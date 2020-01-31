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Avrupa borsaları güne İngiltere hariç yükselişle başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 12:02 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları güne İngiltere hariç yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe İngiltere hariç alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,28 kazançla 416,34 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,24 yükselişe 13.188,38 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 azalışla 7.362,54 puan seviyesinde bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,44 artışla 9.519,50 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 primle 5.885,59 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,09 kazançla 23.803,51 puan oldu.

Sterlin/dolar paritesi 1,3135, avro/dolar paritesi 1,1026 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında can kaybının 213'e virüsten etkilenen kişi sayısının da 9 bin 692'ye çıkmasına karşın Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koronavirüse dair iyimserliği artıran açıklamalarının ardından piyasalarda toparlanma eğiliminin etkili olduğunu belirtti.

İngiltere'nin AB ile 1973'te başladığı yolculuğun bugün yerel saatle 23.00'te sona ereceğine işaret eden analistler, ülkenin AB'den çıkış anlaşması kapsamında 2020'nin sonuna kadar uygulanacak geçiş anlaşması nedeniyle ülke ekonomisi üzerinde doğrudan ve sert etkilerin görülmesinin beklenmediğini aktardı.

İngiltere ile AB arasında gelecek 11 ay boyunca son derece zorlu bir müzakere sürecinin yaşanması öngörülüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde 4. çeyrek büyüme ile enflasyon, ABD'de kişisel tüketim harcamaları, Şikago Satın Alma Yöneticileri Endeksi ve Michigan Üniversitesi Güven Endeksi verilerinin izleneceğini bildirdi.

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