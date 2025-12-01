FİNANS

Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde İspanya hariç negatif bir seyir izlerken yatırımcıların odağı bölgede açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi.

Cansu Akalp

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 575,1 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 9.713 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 23.680 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 8.095 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 43.136 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,2 artışla 16.400 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın Japonya Merkez Bankasına (BoJ) ilişkin faiz artırım beklentilerinin artmasıyla haftaya karışık seyirle başladı.

Analistler, Avro Bölgesi başta olmak üzere dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu kaydederek, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ve büyük merkez bankalarının para politikalarına ilişkin haber akışının fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ISCTR
13.68
4.082.835.363,12
% 0.81
12:03
AKBNK
65.65
3.842.459.682,65
% 1.39
12:03
YKBNK
36.02
3.522.283.797,50
% 2.04
12:03
PEKGY
10.31
3.446.441.175,46
% 3.51
12:03
THYAO
275.75
3.444.561.733,75
% 1.1
12:03
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsa
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

