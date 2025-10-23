FİNANS

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı 19. yaptırım paketini onaylamasının ardından karışık seyrediyor.

Avrupa borsalarında saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 573 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artışla 9.529 puandan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 24.116 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 42.405 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 azalışla 15.772 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 primle 8.242 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin yanı sıra ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacağını açıklamasının ardından karışık bir seyir izleniyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya açıklamaları, ülkede bütçe anlaşmazlığı nedeniyle hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ve ABD'li şirketlerin bilançoları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra dün ABD Donald Başkanı Trump, Budapeşte'de yapılması planlanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olan görüşmesini iptal ettiğini açıkladı.

Rusya ile Ukrayna'nın anlaşamamasından dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Trump, Moskova'ya ekonomik yaptırımlarla daha sert mesajlar vereceklerinin sinyalini verdi.

Bu gelişmelere paralel olarak, ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine ekledi.

AB RUSYA'YA KARŞI 19. YAPTIRIM PAKETİNİ ONAYLADI!

Avrupa Birliği (AB) de Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG), bankaları, kripto işlemleri ve petrol taşıyan gölge filoyu hedef alan 19. yaptırım paketini onayladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, sürekli ve kararlı baskıyla Putin'i ateşkes konusunda masaya oturtabileceklerini ve bunun ardından müzakerelerin başlayabileceğini düşündüklerini söyledi.

ABD'nin yaptırım söylemlerine ilişkin değerlendirmede bulunan AB'nin Ekonomi ve Verimlilikten Sorumlu Komiseri Valdis Dombrovskis de ABD'nin Rusya'yı durdurmak için uyguladığı güçlü yaptırımları memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Analistler, bugün bölgede Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini söyledi.Kaynak: AABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

