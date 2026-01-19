FİNANS

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları, haftaya jeopolitik risklerin etkisiyle negatif bir seyirle başladı.

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 düşüşle 609,9 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 10.230 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 25.080 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 1,2 düşüşle 8.162 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,1 kayıpla 45.300 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,2 düşüşle 17.645 puan seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Grönland'a ilişkin tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı satın almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ABD'ye ithal edilen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını bildiren Trump, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını açıkladı.

Trump'ın açıklamaları jeopolitik riskleri artırırken bu durum pay piyasaları üzerinde baskı oluşturdu.

Bununla birlikte Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) büyük siyasi gruplar, Trump'ın açıklamalarının ardından Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında temmuz ayında uzlaşılan ticaret anlaşmasının onaylanmayacağını bildirdi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da AB üyesi ülkelerin liderlerinin "önümüzdeki günlerde" Grönland konusunda olağanüstü toplanacağını duyurdu.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında 25 yıldır müzakere edilen ticaret anlaşması imzalandı.

Analistler günün geri kalanında jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin takip edileceğini kaydetti.
Kaynak: AA

