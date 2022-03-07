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Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında yeni rekor!

07.03.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Rus petrolüne ambargo uygulanmasına yönelik hazırlıkları enerji piyasasına vurulan son darbe oldu. Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 25 artışla rekor seviyeye yükseldi.

Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında yeni rekor!

Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı tedarik endişeleri dolayısıyla bir süredir yükselmekte olan Avrupa doğal gaz fiyatları ambargo planlarına ilişkin haber akışının etkisiyle yüzde 25'e varan yükselişle yeni rekor seviyeye çıktı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı cuma gününü megavatsaat başına 192,5 eurodan tamamlamıştı. Bugün megavatsaat başına 210 eurodan açılan kontratların fiyatı, cuma günkü kapanışa kıyasla yüzde 25,6 yükselerek Türkiye saatiyle 10.30'da megavatsaat başına 242 euroya çıktı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Biden yönetimi ile müttefiklerinin Rus petrolüne yönelik ambargoları değerlendirdiğini açıklarken, son dönemde savaşın etkisiyle yükselişi ivme kazanan enerji fiyatlarına yönelik endişeler arttı. Pazar günü CNN’e konuşan Blinken, “Şu anda, Rus petrolünün ithalatını, küresel piyasalarda uygun miktarda petrol arzının bulunduğu temin edilerek, yasaklamanın yolu konusuna koordineli bir şekilde bakmaları için Avrupalı ortaklarımız ve müttefiklerimizle konuşuyoruz” dedi.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre, Biden yönetimi Rus petrolünü yasaklama kararını Avrupa’nın katılımı olmadan alabilir.

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