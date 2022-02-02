Avrupa'da enflasyon rekor kırdı!

Euro Bölgesi'nde enflasyon Ocak ayında beklenmedik şekilde rekor seviyeye yükseldi. Ancak çekirdek enflasyon düştü. 19 üyeli Euro Bölgesi'nde enflasyon Ocak ayında enerji fiyatlarındaki artışın etkisi ile yüzde 5,1'e çıktı. Aralık ayında enflasyon yüzde 5,0 seviyesindeydi.

Ekonomistler, Ocak ayında yıllık enflasyonun yüzde 4,4'e gerilemesini bekliyorlardı.

Eurostat verilerine göre Ocak ayında gıda ve enerji hariç enflasyon, çekirdek enflasyonu Aralık ayındaki yüzde 2,7'den yüzde 2,5'e indi. Alkol ve tütün ürünleri de dışarıda bırakıldığında yıllık enflasyon Ocak'ta yüzde 2,6'dan 2,3'e geriledi.

Enerji fiyatları Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6 artarken gıda, alköl ve tütün fiyatlarında artış yüzde 3,6 oldu.

