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Avrupa'da fiyatı arttı, satışına kısıtlama getirildi... Türkiye'de rekor kırdı!

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
23.02.2025 11:26
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Avrupa'da maliyetler ve üretim yetersizliği nedeniyle fiyatları hızla artan ve satış kısıtlaması uygulanan tereyağında Türkiye geçen yıl 100 bin tonu aşkın üretimle rekor kırdı. "Üretilen tereyağları büyük ölçüde iç pazarda tüketiliyor" diyen ASÜD Başkanı Harun Çallı "Geçen yıl kasımda Avrupa'da tereyağı arzı sıkıntısı çıkmıştı, fiyatlarda artış söz konusu. Bazı yerlerde satışında kısıtlamaya gidildi. Avrupa'daki tereyağı sorunu ülkemizi olumlu ya da olumsuz etkilemez" dedi.

Avrupa'da fiyatı arttı, satışına kısıtlama getirildi... Türkiye'de rekor kırdı!

Avrupa'da satışı kısıtlanan tereyağında Türkiye'de rekor üretim! AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkede tereyağı üretimi geçen yıl dalgalı bir seyir izledi. Ocak 2024'te 9 bin 209 ton tereyağı üretilirken bu rakam mayısta 8 bin 615, eylülde 7 bin 731 ve Aralık 2024'te 8 bin 945 bin ton olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de geçen yıl tereyağı üretimi 100 bin 321 ton oldu. Üretim bir önceki yıla göre yüzde 15,2 arttı.

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Tereyağı üretiminde son 5 yıllık verilere bakıldığında ise 2020'de 78 bin 610 ton, 2021'de 84 bin 826 ton ve 2022'de 95 bin 656 tonluk üretim dikkati çekti. Söz konusu üretim 2023'te 87 bin 65 ton oldu. Tereyağı üretimi geçen yıl ise bir önceki yıla göre yüzde 15,2 artarak 100 bin 321 tonla rekor seviyeye ulaştı.

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"SÜT TOZU ÜRETİMİNDEKİ ARTIŞ TEREYAĞINI DA OLUMLU ETKİLİYOR"

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, AA muhabirine, Türkiye'nin tereyağı üretiminin artarak devam ettiğini söyledi.

Sütteki artışın tereyağı üretimine de olumlu yansıdığını belirten Çallı, "Ülkemizde süt üretimi artınca süt tozu üretimi de yükseldi. Tereyağı da süt tozu üretilirken üretilen bir ürün. Yani süt tozu üretimindeki artış tereyağını da olumlu etkiliyor. Üretilen tereyağları büyük ölçüde iç pazarda tüketiliyor." dedi.

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Çallı, Avrupa'da tereyağı krizinin tekrar gündeme geldiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl kasım ayında Avrupa'da tereyağı arzı sıkıntısı çıkmıştı. Bugünlerde de fiyatlarda artış söz konusu. Hatta bazı yerlerde tereyağı satışında kısıtlamaya gidilmiş durumda. Avrupa'daki tereyağı sorunu ülkemizi olumlu ya da olumsuz etkilemez. Ülkemizde iç piyasayı korumak için tereyağı ihracatında kısıtlama var. Ülke olarak sadece 1 kilogram ve altı paketli ürünleri ihraç edebiliyoruz. Avrupa'ya ihracat için onaylı çiftliklerden elde edilen sütlerin işlenmesi lazım, 41 tesisimiz Avrupa'ya tereyağı ihracatı yapabilir. Ülkemizde tereyağı fazlalığı oluşursa Avrupa'ya ihracata onay verilmesi hususunda destek olunması sektörümüze faydalı olacaktır."

Süt ürünleri ihracatının artması için üreticilerin desteklenmesinin önem taşıdığını vurgulayan Çallı, özellikle peynir gibi katma değeri yüksek ürünlerin ihracatının teşvik edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
tereyağı Avrupa satış üretim
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