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Avrupa'da kaos yaratan elektrik kesintisinin nedeni şaşırttı: Nadir görülüyor! 'Aşırı sıcaklık' detayı

Dün başta İspanya ve Portekiz olmak üzere Avrupa'yı karanlığa bürüyen elektrik kesintilerinin nedeni merak uyandırdı. Hayatı durma noktasına getiren kesintilerle ilgili çeşitli senaryolar gündeme geldi. Milyonları elektriksiz bırakan dev kesintiyle ilgili Avrupa'dan gelen ilk raporlara göre; kesintinin nedeni, hava değişikliklerinin elektrik hatlarını etkilediği nadir bir fenomen olan “indüklenmiş atmosferik titreşimler” olabilir.

Avrupa'da kaos yaratan elektrik kesintisinin nedeni şaşırttı: Nadir görülüyor! 'Aşırı sıcaklık' detayı
Hazar Gönüllü

Avrupa dün son zamanların en büyük şokunu yaşadı. İspanya'nın elektrik ihtiyacının yüzde 60'ı 5 saniyede yok oldu. Geniş çaplı elektrik kesintisi akıllarda birçok soru işareti oluşturdu. Peki İspanya'da yoğunlaşan ve kaosa neden olan elektrik kesintisine yol açan neydi?

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HAYAT FELÇ OLDU

İspanya'nın ulusal demiryolu şirketi Renfe, yerel saatle 12:30'da “tüm ulusal elektrik şebekesinin kesildiğini” açıklamıştı. Bu durum İspanya ve Portekiz'in bazı bölgelerinde hayatı felç etti; uçakları yere indi, toplu taşımayı durdu ve bazı hastaneler rutin operasyonlarını askıya almak zorunda kaldı.

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KESİNTİ NEDEN GERÇEKLEŞTİ?

İspanya'nın iki büyük elektrik şirketi Endesa ve Iberdrola kesintinin sebebini araştırıyor. El Pais'in haberine göre İspanyol hükümeti, kesintilerle ilgili soruşturma başlattı, güvenlik güçlerinin Madrid sokaklarına konuşlandırıldığı belirtildi.

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VOLTAJDAKİ DENGESİZLİK İŞARET EDİLDİ

Politico'nun haberine göre, Portekiz'deki elektrik operatörü E-Redes'ten yapılan açıklamada, enerji kesintisinin "Avrupa güç şebekesindeki problemden" kaynaklandığına işaret edildi. Açıklamada, voltajdaki dengesizliğin kesintiye yol açmış olabileceği bildirildi.

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'YANGIN' İHTİMALİ

Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN'den (Rede Eletrica Nacional) yapılan açıklamada, Fransa'nın güneybatısındaki Alaric Dağı'nda çıkan ve Perpignan ile doğu Narbonne kenti arasındaki yüksek gerilim hattına zarar veren yangının kesintinin nedenlerden olabileceği kaydedildi.

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"NADİR GÖRÜLEN ATMOSFERİK OLAY"

REN ayrıca “İspanya'nın iç kesimlerindeki aşırı sıcaklık değişimleri nedeniyle, çok yüksek gerilim hatlarında (400 KV) ‘indüklenmiş atmosferik titreşim’ olarak bilinen anormal salınımlar meydana geldiğini” belirtti ve şöyle ekledi:

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“Bu salınımlar elektrik sistemleri arasında senkronizasyon hatalarına yol açarak, birbirine bağlı Avrupa şebekesinde art arda bozulmalara neden oldu.”

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"ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 60'I 5 SANİYEDE YOK OLDU"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dün öğlen saatlerinde başlayan elektrik kesintisi sırasında ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 60'ının 5 saniyede yok olduğunu belirtti.

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İSPANYA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ BÜYÜK ÖLÇÜDE GİDERİLDİ

Bu arada AA'nın aktardığına göre İspanya elektrik şirketi Red Electrica'dan yapılan açıklamada, trafo merkezlerinin tamamının faaliyete geçtiği, bakım işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

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İspanya'nın elektrik ihtiyacının yüzde 99,16'sının karşılandığı vurgulanan açıklamada, üretimin 21 bin 265 megavat olduğu ifade edildi.

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Ülkedeki demir yolu işletim şirketlerinden yapılan açıklamada, banliyö trenlerinin yüzde 50 ile 60 arasındaki yoğunlukta çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

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İspanya haber ajansı EFE'nin haberinde, elektrik kesintisinden etkilenen 126 trenin 123'ünden yolcuların tahliyelerinin tamamlandığı bilgisi verildi.

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Madrid Metrosu da çeşitli hatlarda yeniden hizmet vermeye başladı.

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, aksamalar ve başlayacak ticari tren seferleri hakkında bilgi vererek, bazı bağlantılar harici yüksek hızlı trenin de çalışacağını duyurdu.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
İspanya Portekiz Avrupa elektrik
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