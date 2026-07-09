Avrupa'da para sistemi değişiyor: Dijital euro için tarih verildi

Avrupa Birliği, dijital para alanındaki çalışmalarını yeni bir aşamaya taşımaya hazırlanıyor. Eurogroup Başkanı ve Yunanistan Maliye Bakanı Kyriakos Pierrakakis, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından geliştirilen dijital euronun 2029 yılına kadar kullanıma alınmasının beklendiğini açıkladı. Atina'da düzenlenen toplantıda konuşan Pierrakakis, küresel rekabette geride kalmamak için Avrupa'nın teknoloji ve finans politikalarında daha hızlı ve koordineli adımlar atması gerektiğini söyledi.

Pierrakakis, dijital dönüşüm konusunda önemli ilerleme sağlandığını ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, Avrupa'nın hedeflerini uygulamaya geçirme hızını artırmasının kritik önem taşıdığını ifade etti.

ORTAK POLİTİKALAR VURGUSU

Avrupa Birliği'nin teknoloji, enerji ve finans alanlarında ortak bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini dile getiren Pierrakakis, sermaye piyasaları birliği, tasarruf birliği ve enerji birliği çalışmalarının hız kazanmasının Avrupa ekonomisinin geleceği açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Avrupa'nın yalnızca uzun vadeli hedefler belirlemekle yetinmemesi gerektiğini söyleyen Pierrakakis, bu hedeflere kısa sürede ulaşabilecek politikaların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

YAPAY ZEKÂ VE TEKNOLOJİYE DAHA FAZLA YATIRIM ÇAĞRISI

Yapay zekânın artık yalnızca teknolojik bir gelişme değil, aynı zamanda ekonomik ve stratejik rekabetin önemli unsurlarından biri haline geldiğini belirten Pierrakakis, Avrupa'nın mevcut teknolojik altyapısını yenilemek için yüksek ölçekli yatırımlara ihtiyaç duyduğunu söyledi. Eurogroup toplantısına Fransız yapay zekâ şirketi Mistral'ın davet edilmesini de bu alana verilen önemin göstergesi olarak değerlendirdi.

5G VE 6G İÇİN ORTAK İHALE ÖNERİSİ

Pierrakakis, teknoloji yatırımlarına kaynak oluşturulması amacıyla Avrupa genelindeki 5G ve 6G frekanslarının ortak ihale yöntemiyle satışa sunulmasını önerdi. Bu model sayesinde elde edilecek finansmanın, Avrupa'nın küresel teknoloji yarışındaki rekabet gücünü artıracak projelere aktarılabileceğini ifade etti.

Avrupa'nın tüm sektörlerde lider olmasının mümkün olmadığını dile getiren Pierrakakis, güçlü olduğu alanlarda liderliği koruması, büyüme potansiyeli bulunan sektörlere yatırım yapması ve diğer alanlarda ise uygun düzenlemeler geliştirmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca girişim sermayesinin Avrupa dışına çıkmasını önlemek için tasarruf birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, ekonomik bağımsızlığın sağlam finansal yapı ve güçlü iş birlikleriyle desteklenebileceğini vurguladı.