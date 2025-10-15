FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Avrupa enerji piyasasında depolamanın önemi artıyor

Avrupa Birliği (AB) Enerji ve Konut Komiseri Dan Jorgensen, enerji depolama teknolojilerinin maliyet ve istikrar gibi sorunlara çözümün merkezinde yer aldığını belirterek, "Depolama sürdürülebilirlik, esneklik ve fiyat istikrarı anlamına geliyor. Rüzgar ve güneşten ürettiğimiz elektriğin boşa gitmemesi için depolama kritik önemde." dedi.

Avrupa enerji piyasasında depolamanın önemi artıyor

Jorgensen, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Küresel Enerji Depolama Konferansı'nda yaptığı konuşmada Avrupa’nın enerji bağımsızlığını sağlamak için Rusya’dan doğal gaz ithalatını tamamen sonlandırması gerektiğini ifade etti.

AB'nin fosil yakıtlardan bağımsız hale gelmesinin bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Jorgensen, her yıl 400 milyar avrodan fazla fosil yakıt ithalatına harcamanın sürdürülebilir bir durum olmadığını kaydetti.

Jorgensen, AB’nin kendi enerjisini üretmesi gerektiğini ve bunun yenilenebilir olmasının önemli olduğunun altını çizerek, "İklim değişikliği artık Avrupa’yı da doğrudan etkiliyor. Kuraklıklar, orman yangınları, aşırı hava olayları… Artık burada, Avrupa’da." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji depolama teknolojilerinin maliyet ve istikrar gibi sorunlara çözümün merkezinde yer aldığını vurgulayan Jorgensen, "Depolama sürdürülebilirlik, esneklik ve fiyat istikrarı anlamına geliyor. Rüzgâr ve güneşten ürettiğimiz elektriğin boşa gitmemesi için depolama kritik önemde." diye konuştu.

Jorgensen, AB’nin şu anda 89 gigavat enerji depolama kapasitesine sahip olduğunu, ancak 2030’a kadar bu miktarın 200 gigavatın üzerine çıkması gerektiğini belirterek, "2024 rekor bir yıl oldu, 12 gigavat yeni kapasite eklendi. Ama yeterince hızlı değiliz. Her yıl en az 18,5 gigavatlık yeni depolama kapasitesi kurmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemeler ve yatırımlarla enerji depolama alanındaki engelleri kaldırmayı hedeflediklerini vurgulayan Jorgensen, "Yalnızca daha fazla depolama değil, doğru türde depolama tesisleri kurmalıyız. Bu da uzun süreli depolama teknolojilerini geliştirmekle mümkün olacak." dedi.

AVRUPA GENELİNDE DEV BATARYA FABRİKALARI HIZLA YAYILIYOR!

Avrupa Enerji Depolama Birliği (EASE) Başkanı David Post da Avrupa’da enerji depolama sektörünün hızla büyüdüğünü belirterek, "Artık enerji depolama yalnızca belirli ülkelerde değil, tüm Avrupa genelinde ivme kazanıyor. İlk kez bu yıl, şebeke ölçeğindeki enerji depolama projeleri, konut tipi çözümleri megavat bazında geride bırakacak." diye konuştu.

Post, sektördeki başlıca eğilimleri de değerlendirerek, "Avrupa genelinde dev batarya fabrikaları hızla yayılıyor. Şu anda Avrupa, pil üreticileri için cazip bir üretim merkezi haline geldi. Bu durum istihdam ve katma değer yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Enerji depolama ihalelerinin giderek çeşitlendiğini ve daha sofistike hale geldiğini söyleyen Post, "İtalya’da 10 gigavatlık ihale çok başarılı oldu. Yunanistan, Bulgaristan ve Almanya’da da farklı modeller uygulanıyor. Hibrit yenilenebilir enerji anlaşmaları, kapasite mekanizmaları ve esneklik ihaleleriyle sektör olgunlaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Post, yatırımcıların enerji depolama alanına artan ilgisine dikkati çekerek, "Artık sadece enerji şirketleri değil, özel sermaye fonları ve altyapı şirketleri de bu alanda ciddi yatırımlar yapıyor. Bu, sektörün olgunlaştığının bir göstergesi." dedi.

Enerji depolamada yazılımın da kilit bir rol oynamaya başladığını vurgulayan Post, "Yazılım artık sistemlerin verimliliğini ve getirilerini belirleyen en önemli faktörlerden biri haline geliyor. Yapay zeka destekli enerji yönetim sistemleri, gelir optimizasyonunda yüzde 10-20 arası artış sağlayabiliyor." bilgisini paylaştı.

Post, batarya maliyetlerindeki hızlı düşüşün yeni teknolojilerin önünü açtığını belirterek, "Sadece lityum iyon değil, akış tipi bataryalar, mekanik ve termal depolama çözümleri de giderek rekabetçi hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik şebekelerindeki kapasite doygunluğunun enerji depolama yatırımlarını hızlandıracağını ifade eden Post, "Birçok ülkede iletim hatlarındaki tıkanıklık, yeni yenilenebilir projeleri geciktiriyor. Yerel depolama çözümleri bu soruna çare olabilir. Bataryalar, şebekeyi istikrarlı ve güvenilir tutmaya yardımcı olacak." diye konuştu.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muğla'dan 9 ayda 545 milyon dolarlık balık ihracatı yapıldıMuğla'dan 9 ayda 545 milyon dolarlık balık ihracatı yapıldı
Ömer Faruk Çolak hayatını kaybetti!Ömer Faruk Çolak hayatını kaybetti!

Anahtar Kelimeler:
Belçika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.