Tüm zamanların en yüksek seviyesi! Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarını tüm zamanların en yüksek seviyesinde tuttu ancak Haziran ayındaki bir sonraki toplantısında faiz indirimini düşündüğünün sinyalini verdi. Avrupa Merkez Bankası, Frankfurt'taki yönetim konseyi toplantısının ardından, faiz belirleyiciler fiyat baskılarının istikrara kavuştuğundan emin olana kadar gösterge mevduat faiz oranının yüzde 4.50'de sabit kalacağını söyledi. Mevduat faiz oranı yüzde 4,00 ve marjinal faiz oranını yüzde 4,75 olarak korundu.

"HİZMET FİYATLARI ENFLASYONU YÜKSELTİYOR"

Açıklamada, gelen son verilerin, Yönetim Kurulunun orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin önceki değerlendirmesini büyük ölçüde doğruladığına işaret edildi.

ECB, "Enflasyon, düşük gıda ve mal fiyatları enflasyonunun etkisiyle düşmeye devam etti. Enflasyona ilişkin temel göstergelerin çoğu gevşiyor, ücret artışları yavaş yavaş geriliyor ve firmalar işgücü maliyetlerindeki artışın bir kısmını kârlarıyla karşılıyor. Finansman koşulları kısıtlayıcı olmaya ve geçmişteki faiz oranlarındaki artışlar talep üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor, bu da enflasyonun aşağı çekilmesine yardımcı oluyor. Ancak yurt içi fiyat baskıları güçlü ve hizmet fiyatları enflasyonunu yüksek tutuyor." denildi.

ECB Yönetim Konseyi, enflasyonun yüzde 2 orta vadeli hedefine zamanında dönmesini sağlamaya kararlı olduğunu yineledi.

"ENFLASYONLA MÜCADELEDE FAİZ ORANLARI ÖNEMLİ"

Açıklamada şöyle devam edildi:

"ECB'nin politika faiz oranlarının devam eden enflasyonla mücadele sürecine önemli katkı sağlayacak seviyelerde olduğu değerlendirilmektedir. Yönetim Konseyi'nin gelecekteki kararları, politika faiz oranlarının gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı kalmasını sağlayacaktır. Yönetim Kurulunun enflasyon görünümüne ilişkin güncellenmiş değerlendirmesi, enflasyonun temel dinamikleri ve para politikası aktarımının gücü, enflasyonun hedefe sürdürülebilir bir şekilde yakınlaştığına dair güveni daha da artıracaksa, mevcut seviyenin düşürülmesi uygun olacaktır. Para politikası kısıtlamaları her halükarda yönetim konseyi, kısıtlamanın uygun seviyesini ve süresini belirlemek için verilere dayalı ve toplantı bazında bir yaklaşım izlemeye devam edecek ve önceden belirli bir oran yolu taahhüt etmeyecektir."







