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Avrupa Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı

25.01.2024 16:24 | Son Güncelleme:
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), bu yılın ilk toplantısında politika faizini sabit tuttu.

Avrupa Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bu yılın ilk toplantısında, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

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(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Merkez Bankası politika faizi
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