Avrupa'nın en büyük 500 şirketi belli oldu: Türkiye'den 11 dev listede

ABD merkezli iş dünyası dergisi Fortune, Avrupa’nın en büyük şirketlerini sıraladığı Fortune 500 Europe 2026 listesini açıkladı. Bu yıl 23 ülkeden ve 21 farklı sektörden şirketlerin bulunduğu listenin toplam geliri geçen yıla kıyasla yüzde 4 artış göstererek, 15,5 trilyon dolara yükseldi. Söz konusu tutarın Avrupa ekonomisinin yaklaşık yarısına geldiği belirtildi.

ZİRVEDE VOLKSWAGEN VAR

Listenin ilk sırasında Alman otomotiv devi Volkswagen yer aldı. Şirket,363,1 milyar dolarlık geliriyle üst üste üçüncü kez Avrupa’nın en büyük şirketi unvanını elde etti.

Volkswagen’i 273,7 milyar dolarlık geliri ile Londra, Birleşik Krallık merkezli Shell takip etti. Dünyanın önde gelen emtia ticareti ve madencilik şirketlerinden İsviçre merkezli Glencore ise 247,5 milyar dolarlık genele üçüncü sıraya yerleşti.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK 10 ŞİRKETİ

Sıralamanın dördüncü basamağında 192,5 milyar dolarlık geliriyle BP bulunurken, TotalEnergies 182,3 milyar dolarla beşinci sırada yer aldı.

BMW Group 150,5 milyar dolarlık gelirli yedinci sıraya yerleşirken, Mercedes- Benz Group 149,1 milyar dolarla kendine sekizinci sırada yer buldu.

İlk 10’nunun son iki sırasında bankalar yer aldı. Banco Santader, 145,1 milyar dolarlık geliri ile dokuzuncu olurken BNP Paribas 141.6 milyar dolarla onuncu sırada yer aldı.

TÜRKİYE’DEN 11 ŞİRKET LİSTEYE GİRDİ

Fortune 500 Europe 2026’da Türkiye merkezli 11 şirket yer aldı Türk şirketleri arasında en üst sıraya Koç Holding çıktı. Koç Holding, Avrupa genelindeki sıralamada 53. basamakta yer aldı. Koç Holding’i 143. sıradaki vakıfbank takip ederken, Sabancı Holding 146. sırayla Türkiye’den listeye giren üçüncü şirket oldu. İş Bankası 151. sırada Halkbank ise 163. sırada yer aldı.

THY’DEN TOFAŞA TÜRK ŞIRKETLERI SIRALAMADA

Türkiye’den listeye giren diğer şirketler ise THY (179) Ford Otosan (215) BİM (240) Anadolu Grubu (244) Tera Yatırım Menkul Değerler (389) ve Tofaş(470) olarak sıralandı.,

Açıklanan verilere göre, Fortune 500 Europe 2026 listesine giren 11 şirketin toplam geliri 285,4 milyar dolar olarak hesaplandı.