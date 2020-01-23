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Avrupa'nın yenilenebilir enerjisi arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 14:14 | Son Güncelleme

28 üyeli AB'de, yenilenebilir enerjinin tüketilen enerji toplamındaki payı 2018’de 18’e çıktı

BERLİN (AA) – Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2018 yılında brüt nihai enerji tüketiminde yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin payı yüzde 18 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) 28 üye ülkeden oluşan AB’de yenilenebilir enerjinin brüt nihai tüketilen enerji toplamındaki payına ilişkin 2018 istatistiklerini yayınlandı.

Buna göre, 2017'de yüzde 17,5 olan brüt nihai enerji tüketiminde rüzgar, güneş ve biyokütle gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin payı yüzde 18'e yükseldi.

21 AB üyesi ülkede yenilenebilir enerjinin brüt tüketilen enerji toplamındaki payı artarken, 6 ülkede azaldı, 1 ülkede ise değişmedi.

İsveç’te tüketilen elektriğin yüzde 54,6’sı yenilenebilir kaynaklardan sağlanırken, bu oran Finlandiya’da 41,2, Letonya’da 40,3, Danimarka’da 36,1 ve Avusturya’da yüzde 33,4 oldu.

2018 yılında tüketilen elektriğin yüzde 10'undan azının yenilenebilir kaynaklardan sağlandığı 4 ülke kayıtlara geçti. Söz konusu ülkeler yüzde 7,4 ile Hollanda, yüzde 8 ile Malta, yüzde 9,1 ile Lüksemburg ve yüzde 9,4’le Belçika şeklinde sıralandı.

Avrupa'nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi Almanya'da 2018’de yenilenebilir enerjilerin brüt tüketilen enerji toplamındaki payı da yüzde 15,5’ten 16,5’ye yükseldi.

Eurostat’a göre Türkiye’de yenilenebilir enerjinin brüt tüketilen enerji toplamındaki payı ise yüzde 12,8’den yüzde 13,7’ye ulaştı. AB, yenilenebilir enerjilerin brüt tüketilen enerji toplamındaki payını bu yıl yüzde 20’ye ve 2030'a kadar yüzde 32'ye çıkarmayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği, enerji, yenilebilir enerji,

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