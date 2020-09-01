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Avukatlık hizmetlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.09.2020 12:17 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Belli avukatlık hizmetleri kalemlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Önerimiz, geri kalan hizmet kaleminde de KDV indiriminin gerçekleştirilmesidir." açıklamasında bulundu.

Avukatlık hizmetlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Belli avukatlık hizmetleri kalemlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Önerimiz, geri kalan hizmet kaleminde de KDV indiriminin gerçekleştirilmesidir." açıklamasında bulundu.

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