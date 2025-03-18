FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Avustralya'nın para birimi nedir? Avustralya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Avustralya'nın para birimi nedir? Avustralya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.03.2025 21:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Coğrafi anlamda Türkiye’den oldukça uzak ve farklı bölgelerde yer alan ülkeler genellikle en çok dikkatimizi çeken ülkelerdir. Bunlardan biri de Avustralya ülkesidir. Avustralya, ülkemize göre adeta dünyanın diğer tarafında yer alan ve en uzak ülkelerinden bir tanesidir. Çünkü Avustralya Okyanusya kıtasında bulunur. Ada ülkesi olan Avustralya'nın hiçbir ülkeye karadan sınırı bulunmaz. Bu ülke hakkında merak edilen konulardan biri de Avustralya'nın para birimidir.

Avustralya'nın para birimi nedir? Avustralya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Resmi ismiyle Avustralya Milletler Topluluğu olan Avusturalya, Güney Yarım Küre'de bulunan bir ada ülkesi olarak öne çıkar. Avustralya, Dünyanın en büyük yüzölçümü olan 6. ülkesi olarak bilinmektedir. Avustralya'da yaşayan yerli halka Aborjinler adı verilmiştir. Aborjinler halkının geçmişe uzanan 50000 yıllık bir tarihe sahip olduğu bilinmektedir. Avustralya insani yaşam endeksinde ikinci sırada yer alan bir ülke olarak yaşam standardı, eğitim, kişisel özgürlük, kişisel haklar, sağlık gibi pek çok konuda dünyadaki diğer ülkelere göre en üst sıralarda bulunur.

Avustralya'nın para birimi nedir?

Avustralya’nın resmi para birimi olarak Avustralya doları kullanılır. Bu para birimi "AUD" şeklinde kısaltılmaktadır. Uluslararası finans alanlarında genelde "Dolar" simgesiyle ($) ifade edilir. Diğer dolarlardan ayırt edilebilmesi için alternatif olarak A$ veya $A, $AU veya AU$ şeklinde de yazılabilmektedir.

Avustralya doları Norfolk Adası, Christmas Adası ve Keeling Adaları gibi bölgelerin de resmi para birimi olarak geçmektedir. Bunun dışında Pasifik Adası ülkeleri olan Nauru, Kiribati ve Tuvalu’da da resmi para birimi olarak Avustralya doları kullanılmaktadır. Avustralya doları dünya genelinde Amerikan doları, İngiliz sterlini, Euro, Japon yeni ve Kanada dolarının ardından en değerli sayılan para birimidir. Yabancı döviz işlemlerinin %4-5'ini temsil eder.

Avustralya doları 1966'da piyasaya sürülene kadar ülkenin resmi para birimi olarak Avustralya poundu kullanılmıştır. Avustralya Doları, Avustralya Merkez Bankası tarafından basılırken, para birimi madeni paralar ve banknotlardan oluşmaktadır. Avustralya dolarının madeni paraları A $ 2, A $ 1, 50 cent, 20 cent, 10 cent ve 5 cent olarak piyasaya sürülür. Piyasadaki banknotlar ise A $ 100, A $ 50, A $ 20, A $ 10 ve A $ 5 şeklinde kullanılmaktadır.

Canlı Borsa
TOKİ 44 ilde arsa satışına başladı! TOKİ 44 ilde arsa satışına başladı!
Yürek sızlatan iş ilanı! "70 yaşındayım, sağlık sorunum yok..."Yürek sızlatan iş ilanı! "70 yaşındayım, sağlık sorunum yok..."
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
38,01
38,01
% 0.27
11:45
Euro
41,88
41,89
% -0.35
11:46
İngiliz Sterlini
49,45
49,47
% -0.74
11:46
Avustralya Doları
23,59
23,60
% -1.67
11:46
İsviçre Frangı
44,42
44,44
% 0.7
11:46
Rus Rublesi
0,45
0,45
% -0.04
11:46
Çin Yuanı
5,22
5,22
% 0.18
03:00
İsveç Kronu
3,83
3,84
% -1.16
11:46
Anahtar Kelimeler:
döviz Avustralya para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip

Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip

Diziden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat için karar verildi

Diziden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat için karar verildi

Otomotiv devi 33 bin aracını 'acilen' geri çağırdı

Otomotiv devi 33 bin aracını 'acilen' geri çağırdı

Ali Koç'un annesinden boykot listesindeki EspressoLab'a ziyaret

Ali Koç'un annesinden boykot listesindeki EspressoLab'a ziyaret

Emekli için 3 aylık enflasyon farkı kesinleşti!

Emekli için 3 aylık enflasyon farkı kesinleşti!

Vergi kararları sonrası ABD borsası çakıldı! Trump'tan açıklama

Vergi kararları sonrası ABD borsası çakıldı! Trump'tan açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.