Avustralya'nın para birimi nedir? Avustralya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Resmi ismiyle Avustralya Milletler Topluluğu olan Avusturalya, Güney Yarım Küre'de bulunan bir ada ülkesi olarak öne çıkar. Avustralya, Dünyanın en büyük yüzölçümü olan 6. ülkesi olarak bilinmektedir. Avustralya'da yaşayan yerli halka Aborjinler adı verilmiştir. Aborjinler halkının geçmişe uzanan 50000 yıllık bir tarihe sahip olduğu bilinmektedir. Avustralya insani yaşam endeksinde ikinci sırada yer alan bir ülke olarak yaşam standardı, eğitim, kişisel özgürlük, kişisel haklar, sağlık gibi pek çok konuda dünyadaki diğer ülkelere göre en üst sıralarda bulunur.

Avustralya'nın para birimi nedir?

Avustralya’nın resmi para birimi olarak Avustralya doları kullanılır. Bu para birimi "AUD" şeklinde kısaltılmaktadır. Uluslararası finans alanlarında genelde "Dolar" simgesiyle ($) ifade edilir. Diğer dolarlardan ayırt edilebilmesi için alternatif olarak A$ veya $A, $AU veya AU$ şeklinde de yazılabilmektedir.

Avustralya doları Norfolk Adası, Christmas Adası ve Keeling Adaları gibi bölgelerin de resmi para birimi olarak geçmektedir. Bunun dışında Pasifik Adası ülkeleri olan Nauru, Kiribati ve Tuvalu’da da resmi para birimi olarak Avustralya doları kullanılmaktadır. Avustralya doları dünya genelinde Amerikan doları, İngiliz sterlini, Euro, Japon yeni ve Kanada dolarının ardından en değerli sayılan para birimidir. Yabancı döviz işlemlerinin %4-5'ini temsil eder.

Avustralya doları 1966'da piyasaya sürülene kadar ülkenin resmi para birimi olarak Avustralya poundu kullanılmıştır. Avustralya Doları, Avustralya Merkez Bankası tarafından basılırken, para birimi madeni paralar ve banknotlardan oluşmaktadır. Avustralya dolarının madeni paraları A $ 2, A $ 1, 50 cent, 20 cent, 10 cent ve 5 cent olarak piyasaya sürülür. Piyasadaki banknotlar ise A $ 100, A $ 50, A $ 20, A $ 10 ve A $ 5 şeklinde kullanılmaktadır.