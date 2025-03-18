FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Avusturya'nın para birimi nedir? Avusturya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Avusturya'nın para birimi nedir? Avusturya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.03.2025 21:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Avrupa bölgesinde bulunan Avusturya ülkesinin denize herhangi bir kıyısı mevcut değildir. Almanya tarafından II. Dünya savaşı esnasında işgal edilen ülke, 1955 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Avusturya 1995 yılında ise Avrupa Birliği'ne katılmıştır. Kış turizmi ve hizmet sektörünün öne çıktığı ülkelerden biridir. Avusturya hakkında en çok merak edilen konulardan biri de ülkenin resmi para birimidir. Peki, Avusturya'nın para birimi nedir?

Avusturya'nın para birimi nedir? Avusturya'nın para biriminin kodu ve sembolü

İnsanlık tarihinde para, kullanılmaya başlanmasıyla birlikte milletlerin ve ülkelerin refah oranlarını gösteren ve kullanıldığı ülkenin temel unsurlarından biri olmuştur. Dünyadaki bütün ülkelerin kendine sınırları içerisinde kullandığı resmi bir para birimi ve o dünya ekonomisinde bir değeri mevcuttur. Ülkelerin resmi para birimleri finans, yurt dışı gezileri ve bulmaca gibi alanlarda sık sık karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı da en çok araştırılan konular arasında ülkelerin para birimleri yer almaktadır. Para birimi merak edilen ülkelerden birisi de Orta Avrupa ülkesi olarak öne çıkan Avusturya’dır.

Avusturya'nın para birimi nedir?

Avusturya ya da resmi adıyla Avusturya Cumhuriyeti, Orta Avrupa'da bulunan ve dikkat çeken bir ülkedir. Ülkedeki refah oranı ve yaşam standartı sayesinde Avrupa içerisindeki gelişmiş ülkeler arasındadır. Bununla beraber Avusturya, dünya çapında en çok turistin ziyaret ettiği 10. ülke olarak bilinmektedir. Avusturya ekonomisini oluşturan başlıca sektörler hizmet, endüstri ve tarım sektörleri olarak öne çıkar.

Avusturya 2002 yılının Ocak ayına kadar resmi para birimi olarak Avusturya Şilini’ni kullanmıştır. Avusturya Şilini içerisinde 10,50 Groschen, 5 madeni para ve 20, 50, 100, 500, 1000 ve 5000 Şilin olmak üzere de 6 adet kağıt para mevcuttu.

Günümüzde ise Avusturya resmi para birimi olarak Euro’yu kullanmaktadır. Avusturya bir Avrupa Birliği üyesi, ayrıca Ekonomi ve Parasal Birliği mensubudur. Bu yüzden ortak para birimi olan Euro birimini kullanmaya hak sahibidir.

Euro'da 1, 2, 5, 10, 20, 50 sent ve 1 ve 2 Euro şeklinde 8 madeni para ve 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 Euro olmak üzere 7 kağıt para bulunmaktadır. Avusturya tarafından resmi para birimi olarak kabul edilen Euro'nun uluslararası para kodu EUR, sembolü ise € şeklinde ifade edilmektedir.

Canlı Borsa
TOKİ 44 ilde arsa satışına başladı! TOKİ 44 ilde arsa satışına başladı!
Yürek sızlatan iş ilanı! "70 yaşındayım, sağlık sorunum yok..."Yürek sızlatan iş ilanı! "70 yaşındayım, sağlık sorunum yok..."
Anahtar Kelimeler:
Avusturya para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip

Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip

Diziden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat için karar verildi

Diziden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat için karar verildi

Otomotiv devi 33 bin aracını 'acilen' geri çağırdı

Otomotiv devi 33 bin aracını 'acilen' geri çağırdı

Ali Koç'un annesinden boykot listesindeki EspressoLab'a ziyaret

Ali Koç'un annesinden boykot listesindeki EspressoLab'a ziyaret

Emekli için 3 aylık enflasyon farkı kesinleşti!

Emekli için 3 aylık enflasyon farkı kesinleşti!

Vergi kararları sonrası ABD borsası çakıldı! Trump'tan açıklama

Vergi kararları sonrası ABD borsası çakıldı! Trump'tan açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.