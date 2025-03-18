Avusturya'nın para birimi nedir? Avusturya'nın para biriminin kodu ve sembolü

İnsanlık tarihinde para, kullanılmaya başlanmasıyla birlikte milletlerin ve ülkelerin refah oranlarını gösteren ve kullanıldığı ülkenin temel unsurlarından biri olmuştur. Dünyadaki bütün ülkelerin kendine sınırları içerisinde kullandığı resmi bir para birimi ve o dünya ekonomisinde bir değeri mevcuttur. Ülkelerin resmi para birimleri finans, yurt dışı gezileri ve bulmaca gibi alanlarda sık sık karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı da en çok araştırılan konular arasında ülkelerin para birimleri yer almaktadır. Para birimi merak edilen ülkelerden birisi de Orta Avrupa ülkesi olarak öne çıkan Avusturya’dır.

Avusturya'nın para birimi nedir?

Avusturya ya da resmi adıyla Avusturya Cumhuriyeti, Orta Avrupa'da bulunan ve dikkat çeken bir ülkedir. Ülkedeki refah oranı ve yaşam standartı sayesinde Avrupa içerisindeki gelişmiş ülkeler arasındadır. Bununla beraber Avusturya, dünya çapında en çok turistin ziyaret ettiği 10. ülke olarak bilinmektedir. Avusturya ekonomisini oluşturan başlıca sektörler hizmet, endüstri ve tarım sektörleri olarak öne çıkar.

Avusturya 2002 yılının Ocak ayına kadar resmi para birimi olarak Avusturya Şilini’ni kullanmıştır. Avusturya Şilini içerisinde 10,50 Groschen, 5 madeni para ve 20, 50, 100, 500, 1000 ve 5000 Şilin olmak üzere de 6 adet kağıt para mevcuttu.

Günümüzde ise Avusturya resmi para birimi olarak Euro’yu kullanmaktadır. Avusturya bir Avrupa Birliği üyesi, ayrıca Ekonomi ve Parasal Birliği mensubudur. Bu yüzden ortak para birimi olan Euro birimini kullanmaya hak sahibidir.

Euro'da 1, 2, 5, 10, 20, 50 sent ve 1 ve 2 Euro şeklinde 8 madeni para ve 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 Euro olmak üzere 7 kağıt para bulunmaktadır. Avusturya tarafından resmi para birimi olarak kabul edilen Euro'nun uluslararası para kodu EUR, sembolü ise € şeklinde ifade edilmektedir.