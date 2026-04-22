Ay Sonu Krizleriyle Nasıl Başa Çıkıyorsun?

Kriz yönetimini merak ettik!

1/8 Ay sonuna yaklaşmadan cebinde ne kadar para kalıyor? Maaşımın yarısı kalıyor diyebilirim. Elime geçen paranın dörtte biri kalıyor. Hiç kalmıyor. Aydan aya değişiyor ya.

2/8 Maaşını almadan önce, yani ay sonuna doğru arkadaşlarına dışarı çıkmak için söz verdiğini hatırladın. Çıkmamak için bahanen ne olurdu? Hasta numarası yaparım mecbur. Valla açık açık söylerim paramın kalmadığını. Kredi kartımı kullanırım. Ne yapayım. Hesabımı birine ödetirim. Borç gibi.

3/8 Ay sonunda yeme - içme düzenin nasıl oluyor? Evde ne varsa onları tüketiyorum. Günlük ihtiyaçlarımı alıyorum sadece. Diyete başlıyorum. Zorunlu diyet. Az malzemeli tarifler deniyorum evde.

4/8 Birikim yapabiliyor musun? Ay sonu krizi yaşasam bile yapıyorum. O ayki giderlerime göre değişiyor ama yapıyorum. Yapamıyorum. Birkaç ayda bir yapıyorum.

5/8 Şimdi de şunu soralım: Ayın son haftası markete girmek zorunda kaldın diyelim. O sepetin içine tam olarak nelerin girdiğini bizimle paylaşır mısın? Sadece en ucuz makarna, salça ve ekmek. Gözüm lüks reyonlarda kalsa da sadece acil ihtiyaçlar. Ucuz ve günü kurtaracak ne kadar abur cubur varsa onlar. Kartın limiti o an neye yetiyorsa sadece onu alıp çıkarım.

6/8 Arkadaşlarından borç alıyor musun? EVET HAYIR

7/8 Diyelim ki sen ay başını beklerken sosyal medyada herkesin lüks mekanlarda gezdiğini gördün. O anki hissiyatını öğrenebilir miyiz? "Kesin hepsi kredi kartına borçlanıyor" diyerek kendimi avutuyorum. Kendi parasızlığıma üzülüp telefonu bir kenara atıyorum. Gösteriş dünyası pek umurumda olmaz, evdeki huzuruma bakarım. Dayanamaz ben de dışarı çıkar, kalan son limitimi ezerim.