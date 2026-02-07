FİNANS

Ay Sonunu Getirme Becerin Ne Seviyede?

Maaş yattığında senden iyisi yok, biliyoruz ama maaşın gelmeden önceki sürede, yani ay sonunda nasıl hareket ediyorsun? Ay sonunu sağlam bitirmek biraz beceri işidir, biz de bu becerini hazırladığımız sorularla öğreneceğiz!

Becerini test et!

1/8

Başlayalım! Ayın son haftasına girdiğinde yeme - içme konusunda ne durumda oluyorsun?

Her zaman nasılsa öyle devam eder.
Dolaptaki makarna ile bakışırız.
Buzluk kontrolleri başlar hemen.
İşyerinde daha çok yemek yemeye çalışırım.
2/8

Yakın arkadaşlarından bir mesaj: Seni dışarıda bir şeyler yemeye davet ediyorlar. Yanıtını öğrenebilir miyiz?

"Kanka ben biraz hastayım ya."
"Ay sonu beyler. Size iyi eğlenceler."
"Konum atın geliyorum."
"Gelirim ama menüye önden bakmamız lazım."
3/8

Dürüst ol: Hiç evde yemek pişiremediğin için arkadaşına akşam yemeğine gittiğin oldu mu?

EVET
HAYIR
4/8

Kişisel bakım ürünlerin nedense bu ay sonu bitti... Ne yaparsın?

Kredi kartı ne güne duruyor?
Maaş geldiğinde baştan aşağı bir bakımı hak edeceğim için beklerim.
İdare ederiz canım. Ne var bunda?
Hiçbir şey olmaz. Bir hafta bakımsız gezmek bana koymaz.
5/8

Geçtiğimiz ay en çok neye para harcadın?

Tatile çıkmıştım...
Dışarıda yemek yemeye çok harcamışım ya.
Elektronik alet değişikliği yaptım.
Ani bir ev ihtiyacı oldu. Ona harcama yaptım.
Birinden borç almıştım, o borcu kapattım.
6/8

Can sıkıntısından mağaza geziyorsun, uygun fiyata kıyafet gördün ama bütçen yetersiz...

Arkadaşımdan borç alırım.
İçim acıya acıya mağazadan çıkarım.
Kredi çekme fikri gelir aklıma. Bir saat düşünürüm.
Kesin alırım ya. Gelecek ay bu açığı kapatırız.
7/8

Ay sonu gelmeye yakın arama geçmişinde bunlardan hangisini görmemiz olası?

Az malzemeli yemek tarifleri
Kredi kartı asgari hesaplama
%0 faizli ihtiyaç kredisi
Hafta sonu tatil rotaları
Market indirimleri
8/8

Son sorudayız! O büyülü gün geldi, yani maaş yattı! Aklından geçen ilk düşünceyi öğrenebilir miyiz?

"Şu an benden iyisi yok!"
"Şu faturalarımı ödeyeyim de artık hatırlatma mesajı gelmesin."
"Acaba bugün nerede yemek yesem?"
"Ben bir markete gideyim."
