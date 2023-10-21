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Ayağınızı gazdan kesecek zam! Motorinden sonra benzin fiyatı da değişti! (21 Ekim Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları)

21.10.2023 09:34 | Son Güncelleme:
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Brent petrol fiyatı 100 dolara doğru tırmanışa geçerken akaryakıt fiyatları üzerindeki baskısını arttırıyor. Motorin fiyatları için yapılan zammın ardından bir haber de benzin fiyatı için geldi. Benzin litre fiyatları bugünden itibaren değişti. Peki 21 Ekim 2023 Cumartesi benzin-mazot fiyatı kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları ile İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları…

Ayağınızı gazdan kesecek zam! Motorinden sonra benzin fiyatı da değişti! (21 Ekim Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları)

İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir Orta Doğu çatışmasına dönüşme olasılığına ilişkin endişeler devam ederken, ABD'nin stratejik petrol rezervlerini tekrar doldurmaya başlayacağını duyurmasının ardından petrol fiyatları yükselişe geçti. Bu gelişmelerle akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol 94 dolar sınırına doğru yol aldı. Dolar/TL kurundaki 28 lira üzerindeki seviyeler yavaş yavaş kalıcılık yakalama çabasına girerken benzin ve motorin için zamlar peş peşe geldi.

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BENZİNE ZAM GELDİ

Benzin litre fiyatı geçtiğimiz haftalarda iki indirim ile toplamda 3 lira 28 kuruş gerilemişti. Motorin fiyatları ise 2,90 TL düşmüştü. Petroldeki yükseliş ilk olarak motorin litre fiyatlarına yansıtılarak 2 lira 23 kuruş zam gelmişti. Bugün ise benzin fiyatı arttı. Akaryakıt bayilerinde tabelalar 1 lira 48 kuruş yukarıyı gösterdi.

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ZAM SONRASI YENİ BENZİN FİYATI

Yeni zam ile birlikte ortalama fiyatlar İstanbul’da 35,07 TL, Ankara’da 35,68 TL ve İzmir’de 35,78 TL’ye yükseldi. Motorin fiyatları içinse henüz bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

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AKARYAKIT ÖTV’Sİ ARAÇ SAHİPLERİNİ ÜZECEK

2024 yılı bütçesinde gelecek yıl vergi gelirlerinde yüzde 73 oranında artış hedefleniyor. Bu yıl yüzde 155 oranında artan akaryakıt ve doğal gazdan alınan özel tüketim vergisi gelirlerinin 2024 yılında da yüzde 129 oranında artacağı öngörüldü. 2024 bütçesinde yer alan bilgilere göre elde edilen gelirin ise 455.1 milyar lira olması hedefleniyor. Gelecek yıl en yüksek vergi artışı bu kalemden bekleniyor.

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21 EKİM 2023 CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 35,07 TL
Motorin: 39,56 TL
LPG (Otogaz): 18,61 TL

ANKARA
Benzin: 35,68 TL
Motorin: 40,15 TL
LPG (Otogaz): 18,58 TL

İZMİR
Benzin: 35,78 TL
Motorin: 40,30 TL
LPG (Otogaz): 18,23 TL


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

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