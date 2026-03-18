Ayaz vurdu, fiyatlar fırladı: 'Az da olsa alıyorlar'

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yoğun olarak yetiştirilen ve günlük tüketimin yası sıra lokum, pekmez, reçel gibi ürünlerde de kullanılan ayvayı bu yıl ayaz vurunca fiyatları da fırladı.

Ayaz vurdu, fiyatlar fırladı: 'Az da olsa alıyorlar'

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde geçen yıl toplanan ayvanın önemli bir bölümü Almanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkelerine pazarlanırken, bu yıl ihracat yok denilecek kadar aza düştü. İç piyasa satışı ise ekseri Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerine gerçekleştirilirken, bu yıl ayvayı ayazın vurmasından dolayı kilogram fiyatı 250 TL'ye kadar fırladı. Geçen yıl bu fiyatlar yarı yarıya aşağıda olurken, bu durum hem üretici hem de alıcı tarafından üzüntüyle karşılandı.

Ayaz vurdu, fiyatlar fırladı: Az da olsa alıyorlar 1

"BU SENE AYVAYI AYAZ VURMASINDAN DOLAYI FİYATLARIMIZ BİRAZ YÜKSEK"

En son kasım ayında hasadı sona eren ayvanın bu yıl tadı tuzu olmadığı anlatan satıcı Kemal Şafak, "Bu sene ayvayı ayaz vurmasından dolayı fiyatlarımız biraz yüksek. Fiyatlarımız şu anda kalitesine göre 25-150 TL aralığında. Çiftçimiz bu sene mağdur durumda. Fiyatlarımız o yüzden yüksek. Vatandaşımız yine de olsa az da olsa alıyor. Seneyi inşallah bu seneki gibi olmaz. Allah büyük; ayaz olmazsa seneye bolluk inşallah olur" dedi.

Ayaz vurdu, fiyatlar fırladı: Az da olsa alıyorlar 2

Ayaz vurdu, fiyatlar fırladı: Az da olsa alıyorlar 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa günün ilk yarısında yükseldi (18 Mart 2026)Borsa günün ilk yarısında yükseldi (18 Mart 2026)
Erzurum'da Ramazan Bayramı öncesi fahiş fiyat denetimi yapıldıErzurum'da Ramazan Bayramı öncesi fahiş fiyat denetimi yapıldı

En Çok Okunan Haberler
Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Tedirgin eden Hürmüz kararı! Trump'ın planına BAE'den yeşil ışık

Tedirgin eden Hürmüz kararı! Trump'ın planına BAE'den yeşil ışık

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

"Sizin ev çiş kokuyordur gelemem" deyince...

"Sizin ev çiş kokuyordur gelemem" deyince...

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

