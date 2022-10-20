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Ayçiçek yağı için flaş karar! Yüzde 5'e düşürüldü

20.10.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı kararı ile ham ayçiçek yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi yüzde 27'den yüzde 5'e düşürüldü. Ayçiçek yağı için yapılan düzenleme Resmi Gazete’den duyuruldu.

Ayçiçek yağı için flaş karar! Yüzde 5'e düşürüldü

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ayçiçek yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi yüzde 27'den yüzde 5'e düşürüldü.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu kapsamda Singapur'dan yapılan ve gümrük vergisi %6.7 olarak uygulanan ithalatın gümrük vergisi de yüzde 5'e düşürüldü.

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Yağlık ayçiçeği ithalatında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar sıfır olarak uygulanmıştı. Bu kapsamda Bosna Hersek ve Kosova'dan yapılan ithalata uygulanmakta olan sıfır gümrük vergisinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. (REUTERS)

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Anahtar Kelimeler:
ayçiçek yağı

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