Ayçiçek yağı paniğinin rakamlara yansıyan hali… Günlük satışın 10 katı…

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sıcaklığını korurken ayçiçeği yağının biteceği yönündeki haberlerle vatandaşlar marketlere koştu. Ticaret Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; geçtiğimiz cumartesi günü, ortalama bir gündekinin 10 katı kadar ayçiçeği yağı satıldı. Yenişafak’ta yer alan haberde, bazı marketlerdeki sıvı yağ satışlarının, 20 günlük satışı aştığı anlaşıldı.

Türkiye yılda 3 milyon 200 bin ton ayçiçeği yağı tüketiyor. Türkiye bu miktarın yüzde 70’ini yerli üretimle karşılarken, yüzde 30’unu ise Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere dışarıdan ithal ediyor. Yıllık tüketim miktarı üzerinden hesaplama yapıldığında Türkiye’nin günlük sıvıyağ tüketiminin 8 bin 760 bin ton civarında olduğu görülüyor. Tüketicinin alış veriş alışkanlığının dışında bir davranışla cumartesi günü yapılan sıvı yağ satışı bu rakamın on katına çıktığı ifade edildi.

“İTHAL ETMESEK BİLE 3 AY YETECEK YAĞ VAR”

Türkiye’de ayçiçeği yağı tüketiminin yıllık ortalama 3,2 milyon ton olduğunu ve bunun yüzde 70’inin de Türkiye’de üretildiğini belirten İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, ayçiçeği yağındaki yüzde 30’luk kısmın da Ukrayna ve Rusya’dan geldiği bilgisini verdi. “Şu anda hiçbir ayçiçeği yağını ithal etmesek bile ülkeye 3 ay yetecek ayçiçeği yağımız var” diyen Demir, oluşturulmaya çalışılan ürün yetersizliği algısına dikkat çekti.

NİYETLERİ GIDA DARBESİ YAPMAK

Çeşitli mecralarda vatandaşın artan talebini fırsata çevirmek isteyen çevrelere işaret eden Ömer Demir, “Yağ yok diyerek kabus yaşatıyor. Oyun kuruyorlar, bu oyunla beraber de memleketi karıştırmak istiyorlar. Depolara malları çektiklerini hep beraber seyrettik. Bunlar bu kaos ve kargaşadan yıllardan beri büyük para kazanmışlar. Bugün de gıda darbesi yapıyorlar” ifadesini kullandı.



