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Ayçiçek yağı sorununa çözüm olacak! Tam 9 kat arttı

03.05.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin Ayçiçek yağı sorununu giderecek hamle yağ ambarı Trakya’dan geldi. Ayçiçek yağına rakip olarak bilinen kanolanın Edirne’de ekimi TÜİK verilerine göre 11 bin dekardan 90 bin dekara çıktı. Üreticinin ekim nöbetinde buğday yerine kanola ve Ayçiçeği ekmeye yöneldiği ifade edildi.

Ayçiçek yağı sorununa çözüm olacak! Tam 9 kat arttı

Türkiye’nin ayçiçeği ve buğday ihtiyacını önemli ölçüde karşılan Edirne’de, çiftçinin daha karlı olarak nitelendirdiği kanolaya ilgi her geçen yıl daha da artıyor. Kanolanın kış ayında ekilip erken hasat edilmesini fırsata çeviren bölge çiftçisi, ekim nöbetinde ayçiçeğine alternatif olarak gördüğü kanolanın ekim alanını artırdı.

ARTIŞ TÜİK VERİLERİNE YANSIDI

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Ayçiçek yağına en güçlü alternatif olarak ön plana çıkan ve yüzde 50’si yağ olan kanolaya ilginin arttığı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine yansıdı. TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Edirne’de 2017 yılında 11 bin dekar kanola ekilirken bu rakam 2021 yılında 70 bin dekara ulaştı. Bu yıl ise 90 bin dekar alanda üretim yapılması öngörülüyor.

ÇİFTÇİ EKİM NÖBETİNDE BUĞDAY YERİNE KANOLA VE AYÇİÇEĞİ EKİYOR

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kanola ekiminde geçen yıllara oranla artış yaşandığını söyledi. Kanolanın kış aylarında ekilmesiyle yağışlarla belli bir seviyeye geldiğini anlatan Arabacı, kanolanın ayçiçeğine göre daha az riskli bir ürün olduğunu belirterek, kanolanın gelişimlerinin şu an iyi ilerlediğini ifade etti. Başkan Arabacı, çiftçilerin ekim nöbetinde buğday yerine kanola ve ayçiçeği gibi ekilişlere yöneldiğini vurguladı.

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