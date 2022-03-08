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'Ayçiçek yağı yok' dediler: Bakın nereden çıktı! Stokçuluk oyunu böyle bozuldu...

08.03.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok marketin raflarında ayçiçek yağı bulunmazken, stok yapıldığına dair söylentiler sonrası ekipler denetimlerini artırdı. Yalova ve Kocaeli'de yapılan denetimlerde, ünlü zincir marketlerin raflarının boş ancak depolarının dolu olduğu ortaya çıktı. Ekipler söz konusu işletmelerle ilgili yasal işlem başlattı.

'Ayçiçek yağı yok' dediler: Bakın nereden çıktı! Stokçuluk oyunu böyle bozuldu...

Yalova Belediyesi zabıta ekipleri şehir merkezinde bulunan marketlerde ayçiçeği yağı denetimi gerçekleştirdi. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında zincir ve yerel marketlerde yapılan denetimlerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için raf ve depolar kontrol edildi. Ünlü marketlerin rafları boş çıkarken, depolarının dolu olduğu ancak vatandaşa satış yapmadıkları ortaya çıktı.

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"DEPOLARDA 5 LİTRELİK YAĞLARI TESPİT ETTİK"

Stokçuluğun önüne geçmek için yapılan denetimlerde kurallara uymayan marketlere tutanak tutulduğu ve yasal işlemler yapılmak üzere Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Yalova merkezde birçok markette gerçekleştirilen denetimlerde ilk olarak marketlerin reyonlarındaki yağlar kontrol edildi. Özellikle 5 litre yağ bulunmayan reyonların ardından depoların kontrolleri gerçekleştirildi. Depo kontrollerinde koliler içinde bulunan yağlar ile ilgili tutanak tutuldu. Bazı marketlerin depolarında 5 litre yağları tespit ettik.

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"PROMOSYON ÜRÜNÜ VE İLERİ TARİHTE SATIŞA ÇIKACAĞI SÖYLENDİ"

Burada bulunan arkadaşlar bunların 'promosyon ürünü olduğunu ve ileri bir tarihte satışa çıkacağını' söyledi. Bizler, bize verilen yetkilere istinaden rafta olmayan ürünün depoda olduğunu tespit ettiğimiz için tutanağımızı tuttuk. Tutmuş olduğumuz tutanakları Yalova İl Ticaret Müdürlüğüne ileteceğiz ve gereken işlemleri bu kurumumuz gerçekleştirecek."

BAHANELER AYNI

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Öte yandan Kocaeli'de de yapılan denetimlerde de benzer görüntüler ortaya çıktı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde marketlere yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, bazı marketlerde 5 litrelik ayçiçek yağların raflarda olmadığını gördü. Yapılan incelemelerde, 5'er litrelik yağların depolarda koliler halinde bekletildiği ortaya çıktı.
Bir market yetkilisi ise depodaki ayçiçek yağlarının aktüel ürünler olduğunu belirterek, 29 Mart'ta satışa sunacaklarını söyledi. Ekipler, haksız fiyat artışı ve stokçuluk ile vatandaşı mağdur eden marketlere ağır yaptırım uygulanacağını belirtti.


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