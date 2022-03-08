FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Zincir marketler şokta! Bakan talimat verdi: Stokçulara 3 yıl hapis cezası

Zincir marketler şokta! Bakan talimat verdi: Stokçulara 3 yıl hapis cezası

08.03.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) stokçuluk ve fiyatı etkileme suçlarının ceza üst sınırının 2 yıldan 3 yıla çıkarılması konusunda çalışma başlatıldı.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, son günlerdeki fiyatları etkileme ve özellikle ayçiçeği yağındaki stokçuluk tartışmalarının ardından Bakan Bozdağ, bu konuda yasal düzenleme yapılması için çalışma başlattı. Bu suçlarla ilgili cezaların fazla caydırıcı olmadığına, bu nedenle yeni dönemde fiyatları etkileme ve stokçulukla ilgili maddelerdeki yaptırımları yeniden ele almak gerektiğine işaret eden Adalet Bakanı Bekir Bakan Bozdağ, TCK'nin 237 ve 240'ıncı maddelerinde düzenlenen bu suçlara verilecek cezalara ilişkin çalışma yapılması talimatı verdi.

Bu kapsamda, "Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmünü içeren TCK 240'ıncı maddesinde belirtilen ceza miktarı, "1 yıldan 3 yıla kadar hapis" cezasına çıkarılacak.

AW562604_01

TCK'nin 237'nci maddesinde düzenlenen "fiyatları etkileme" suçunun da cezası artırılacak. "İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilir." hükmünü içeren bu maddedeki cezalar da "1 yıldan 3 yıla kadar hapis" olarak düzenlenecek.

“YAPTIRIMLARI ELE ALIP YENİDEN DÜZENLEYECEĞİZ”

AW562535_01

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün katıldığı bir toplantıda, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında yaşanan hadiseler nedeniyle zaman zaman piyasadaki fiyatları etkileme, stokçuluk yaparak daha fazla kazanma saiki ile hareket edenlerin bulunduğuna işaret ederek, bu konudaki cezaların caydırıcı olmadığını dile getirmişti.
Yaptırımları yeniden ele alacaklarını kaydeden Bozdağ, yeni dönemde fiyatları etkileme ve stokçulukla ilgili maddelerdeki yaptırımları ele alıp yeniden düzenleyeceklerini açıklamıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Ayçiçek yağı yok' dediler: Bakın nereden çıktı!'Ayçiçek yağı yok' dediler: Bakın nereden çıktı!
36 ay taksitle ayçiçek yağı satışı olay oldu!36 ay taksitle ayçiçek yağı satışı olay oldu!
Alternatif bulunamadı! Doğal gaz yerine kömüre dönüşAlternatif bulunamadı! Doğal gaz yerine kömüre dönüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son yapılan seçim anketleri dikkat çekti! AK Parti’nin oy oranı

Son yapılan seçim anketleri dikkat çekti! AK Parti’nin oy oranı

Rusya'dan Ukraynalı sivillere 'ahlaksız' teklif!

Rusya'dan Ukraynalı sivillere 'ahlaksız' teklif!

Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!

Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!

Yağ paniğinde bilanço! 1 günde 10 kat...

Yağ paniğinde bilanço! 1 günde 10 kat...

Dev kurumdan flaş altın fiyatı tahmini!

Dev kurumdan flaş altın fiyatı tahmini!

Buğday fiyatlarında rekor! 3-4 ay içinde...

Buğday fiyatlarında rekor! 3-4 ay içinde...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yöntemi şaşırttı! Kimse evlenmek istemeyince...

Yöntemi şaşırttı! Kimse evlenmek istemeyince...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Ölen kardeşini hatırlattı, çağrı yaptı: Savaşı durdur

Ölen kardeşini hatırlattı, çağrı yaptı: Savaşı durdur

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.