Ayçiçek yağında yeni gelişme! TMO 18 bin ton...

Ayçiçek yağıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Üst üste gelen zamlar sonrası gündemden düşmeyen ayçiçek yağında Toprak Mahsulleri Ofisi'nden ithalat hamlesi geldi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) dün 18 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatı için uluslararası ihale açtı. Avrupalı ticaret kaynakları tarafından yapılan açıklamada, 28 Nisan'a kadar tekliflerin alınacağı belirtildi. İhalede ürünün 16 Mayıs ile 16 Haziran arasında Tekirdağ ve Mersin limanlarına teslim edilmesi istendi.

İhaleye katılanlar daha önce Mersin limanı depolarına getirdikleri ayçiçeği yağını satmak için de teklif verebilecekler. (REUTERS)

