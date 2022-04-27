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Ayçiçek yağında yeni gelişme! TMO 18 bin ton...

27.04.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üst üste gelen zamlar sonrası gündemden düşmeyen ayçiçek yağıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden yeni hamle geldi. TMO, dün 18,000 ton ham ayçiçeği yağı ithalatı için uluslararası ihale açtı. Yağların Mayıs ile Haziran aylarında teslim edilmesi bekleniyor.

Ayçiçek yağında yeni gelişme! TMO 18 bin ton...

Ayçiçek yağıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Üst üste gelen zamlar sonrası gündemden düşmeyen ayçiçek yağında Toprak Mahsulleri Ofisi'nden ithalat hamlesi geldi.

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) dün 18 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatı için uluslararası ihale açtı. Avrupalı ticaret kaynakları tarafından yapılan açıklamada, 28 Nisan'a kadar tekliflerin alınacağı belirtildi. İhalede ürünün 16 Mayıs ile 16 Haziran arasında Tekirdağ ve Mersin limanlarına teslim edilmesi istendi.

İhaleye katılanlar daha önce Mersin limanı depolarına getirdikleri ayçiçeği yağını satmak için de teklif verebilecekler. (REUTERS)

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