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Ayda 14 gün çalışıp 15 bin 162 TL kazanıyorlar! Başvuru yağdı... Sayı artacak

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
16.03.2025 10:37
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İŞKUR Gençlik Programı hayata geçti, çok sayıda öğrenciden programa başvuru geldi. Öğrencilerin iş deneyimi kazanmasına katkı sağlama amacı taşıyan uygulamada öğrenciler hem iş öğrenirken hem de para kazanıyor. Ayda 14 gün çalışma ile 15 bin 162 TL kazanılırken programa katılabilecek öğrenci sayısının artırılması hedefleniyor.

Ayda 14 gün çalışıp 15 bin 162 TL kazanıyorlar! Başvuru yağdı... Sayı artacak

İŞKUR'un öğrencilere devlet çatısı altında iş imkanı sunduğu program hayata geçti. Gençlik programında öğrenciler haftanın 3 günü ilgi duydukları alanlarda çalışma fırsatı buluyor. Günlük de 1083 lira kazanıyorlar. İşte İŞKUR gençlik programı ile ilgili detaylar...

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"HEM İŞ ÖĞRENİYORUM HEM PARA KAZANIYORUM"

ATV Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir öğrenci "Hem iş öğreniyorum hem para kazanıyorum" dedi. İŞKUR Gençlik programı ile hem okuyorlar hem meslek öğreniyorlar hem de para kazanıyorlar. Tam 435 bin 825 öğrenci İŞKUR gençlik programına başvurdu. İlk etapta 100.000 üniversiteli mesaiye başlayacak, yıl sonuna kadar 200.000'i bulacak. Bir öğrenci "Aileme de bir yandan yük olmamak çok güzel bir şey bence" ifadelerini kullandı.

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"ÜNİVERSİTEMİZDE 10 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU"

Konya Selçuk Üniversitesi de öğrencilerin program kapsamında iş başı yaptığı üniversitelerden biri. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy "Üniversitemizde öğrencilerimizden 10.000'in üzerinde başvuru gerçekleşti. Şu anda 1750 öğrencimiz aktif olarak çalışmakta" dedi.

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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Çakır "Film atölyemiz, reklam atölyemiz ve gazetecilik atölyemiz var. Bir yandan çalışıyorlar bir yandan da eğitimlerine devam ediyorlar" dedi.

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GÜNLÜK 1083 LİRA

Öğrenciler haftada en fazla 3 gün çalışabiliyor. Çalıştıkları her gün için de 1083 lira cep harçlığı alıyorlar. Çalışma günü 14'e çıktığında ise kazanç 15 bin 162 lira oluyor.

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4 YIL İÇİNDE 1 MİLYON ÖĞRENCİ İSTİHDAMI HEDEFİ

Veterinerlik fakültesinde öğrenim gören öğrenciler de hayvan hastanesinde hem para kazanıyor hem de mesleği öğreniyor. İŞKUR üzerinden mesaiye başlayan öğrenciler sadece uygulama birimlerinde değil üniversitenin kütüphanesinde de çalışma imkanı buldu. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora
öğrencilerinin faydalandığı programla 4 yıl içinde 1 milyon öğrencinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR öğrenci maaş
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