Ayda 30 günden az çalışan işçiler bu habere dikkat! İsteğe bağlı sigortalılıkta dikkat etmeniz gerekenler

Kişinin isteğine bağlı olarak prim ödeme yoluyla genel sağlık sigortasına veya uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmasını sağlayan isteğe bağlı sigortalılık araştırılıyor. 30 günden az çalışan işçileri yakından ilgilendiren isteğe bağlı sigortalılık da dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. İşte, detaylar... **İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İsteğe bağlı sigortalılık hususunda alınan güncel kararlar şöyle: Yapılan yeni düzenleme ile 30 günden az süreli işlerde çalışan sigortalılara, eksik olan günleri için isteğe bağlı ödeyebilme imkanı sağlanmıştır.

İsteğe bağlı iştirakçi olarak geçen sürelere ikramiye ödenmeyecektir.

İsteğe bağlı sigortalılar kısa vadeli sigorta primi ödemedikleri için kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sayılmazlar. Bu nedenle iş göremezlik ödeneği alamazlar. İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK NEDİR? İsteğe bağlı sigorta; kişinin kendi isteğine bağlı olarak prim ödeme yoluyla genel sağlık sigortasına veya uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmasını sağlayan bir uygulamadır. Söz konusu uygulamadan faydalanan kişiler uzun vadede gerekli şartları yerine getirdiği takdirde ömür boyu, ölüm durumunda ise varsa hak sahipleri, sigorta kollarının sunduğu imkanları elde eder.

Peki kısmi süreli çalışan sigortalılar, eksik süresi olan vatandaşlar eksik sürelerini isteğe bağlı olarak ödeyebilir mi? Yanıt evettir. Yapılan yeni düzenleme ile 30 günden az süreli işlerde çalışan sigortalı vatandaşlar, eksik kalan sürelerini kendi arzusu dahilinde ödeyebilme fırsatına sahiptir. Emekli Sandığı Kanunu gereğince isteğe bağlı iştirakçi olarak geçen dönemlerde ikramiyenin ödenmesi söz konusu değildir. 4(b) kapsamındaki isteğe bağlı sigortalı vatandaşlar kısa vadeli sigorta primi ödemeleri gerçekleştirmedikleri için kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sayılmazlar. Böylelikle iş görmezlik ödeneği alamazlar. İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NASIL SONA ERER? İsteğe bağlı sigortayı sona erdirmek için kişinin talepde bulunması gerekmektedir. İsteğe bağlı sigortalılık: primi ödenmiş son günü takip eden günden, aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden, ölen sigortalının ölüm tarihinden, itibaren sona erer. İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?