Aydın'da zeytin hasadı başladı

Aydın'ın ova kesimlerindeki sulanabilir arazilerde sofralık zeytinlerin hasadı başladı. Kalitenin olumsuz etkilenmemesi için sırık ve çırpma makinesi kullanmak yerine üreticiler zeytin tarağı ile hasat yapıyor. Eskiden ağaçtan zeytin hasadı sırık kullanması güç gerektirdiği için erkekler tarafından yapılırken, tarak kullanılarak yapılan hasatta daha çok kadınlar tercih ediliyor.

Aydın'ın Köşk ilçesinde zeytin bahçelerinde mesaiye başlayan kadınlar, zeytin tarakları ile salamuralık zeytinleri topluyor. Gündeliği 1000 TL'den çalışan kadınlar iş sıkıntısı yaşamadıkları için durumdan memnun olduklarını belirttiler.

İldeki memecik cinsi yağlık zeytin hasadının ise yağışların ardından başlayacağı belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır