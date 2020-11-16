Aydın - Denizli otoyolu için geri sayım başladı! İki il arası mesafe 4 saat kısaltılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli otoyolunun çok başarılı bir ihale olduğunu belirtmişti. AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Av. Cahit Özkan, “Aydın-Denizli Otoyolu sözleşmesi imzalandı”, Milletvekili Şahin Tin ise, “Aydın-Denizli Otoyolu Projesi‘nde ilk kazmayı vuruyoruz, çalışmalar başlıyor” şeklinde sosyal medyadan paylaşımlarda bulunmuştu.

'EGE'MİZİN İKİ ÖNEMLİ MERKEZİ ARASINDA KÖPRÜ OLACAK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karamismailoğlu, akşam saatlerinde sosyal medyadan Aydın - Denizli otoyol projesi için paylaşımda bulundu. Bakan Karamismailoğlu, “Efeler diyarı Ege’mizin iki önemli merkezi arasında köprü olacak projemiz Aydın - Denizli Otoyolu için yarın temel atıyoruz!” dedi. Bakan Karamismailoğlu’nun temel atma töreni için bugün saat 11.00'de Denizli Çevre yolu Salihağa kavşağında olması bekleniyor.

OTOYOL KAZI ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Denizli Çevre yolu üzerinde Salihağa kavşağında kazı çalışmalarının başladığı ve temel atma töreni için tüm hazırlıkların tamamlandığı görüldü. Otoyol projesinde çok sayıda iş makinesinin yer aldığı görülürken, bölgede hummalı bir çalışmanın devam ettiği gözlemlendi. İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi çalışmaların başladığı noktadan havadan drone ile görüntüledi.