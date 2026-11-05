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2 haftanın zirvesi: Yükseliş hızlandı! 'En güçlü performans altın ve gümüşte'

ABD ara seçimleri ve petroldeki düşüş sonrası altındaki yükseliş hızlandı. Ons altın bu sabah yüzde 1,8 artışla 4135 dolara ulaşırken iki haftanın zirvesini gördü. 5 Kasım 2026 Perşembe günü itibarıyla gram altın ise 6650 TL seviyesinden güne başladı.

2 haftanın zirvesi: Yükseliş hızlandı! 'En güçlü performans altın ve gümüşte'
Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum... ABD ara seçimleri sonrası altın yükselişe geçmişti. Altın fiyatlarında 5 Kasım 2026 Perşembe günü de yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Dünkü işlemlerde yüzde 3,36'lık yükselişle ons altın fiyatı 4062 dolardan kapanış yapmıştı. 5 Kasım 2026 Perşembe günü ise Türkiye saatiyle 06.25 itibarıyla 4135 dolar seviyesinden fiyatlandı. Altında ilk işlemlerde yüzde 1,8 artış yaşandı. Gram altın ise 6650 TL'den güne başlarken geçen hafta 6220 TL'den kapanış yapmıştı.

2 haftanın zirvesi: Yükseliş hızlandı! En güçlü performans altın ve gümüşte 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4146 dolar, en düşük 4057 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.25 itibarıyla 4134,50 dolar seviyesinde seyrediyor.

2 haftanın zirvesi: Yükseliş hızlandı! En güçlü performans altın ve gümüşte 2

Gram altın gün içinde en yüksek 6672 TL, en düşük 6527 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.10 itibarıyla 6665 TL seviyesinde seyrediyor.

2 haftanın zirvesi: Yükseliş hızlandı! En güçlü performans altın ve gümüşte 3

"DAHA FAZLA ALIMI TEŞVİK EDEBİLİR"

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre; Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen "Seçimden sonra en güçlü performans gösteren varlıklar arasında altın ve gümüş yer aldı. Bu durum doların zayıflaması, Hazine tahvil getirilerindeki düşüş ve yeniden ortaya çıkan kısa pozisyon kapatma hareketleriyle desteklendi. Son toparlanma ayrıca ağustos ayından beri devam eden düşüş trendini de yeniden gündeme getirdi. Bu trendin kalıcı olarak kırılması, potansiyel olarak daha fazla alımı teşvik edebilir" değerlendirmesinde bulundu. Bu düşüş trendinin direnç seviyesi olarak 4050 dolar işaret edilirken dün ve bugün söz konusu seviyesinin aşılması da dikkat çekti.

2 haftanın zirvesi: Yükseliş hızlandı! En güçlü performans altın ve gümüşte 4

"DESTEKLEYİCİ BİR GELİŞME OLARAK ÖNE ÇIKIYOR"

Diğer yandan Hansen'in "ABD’de bölünmüş bir hükümet olasılığı, daha fazla mali genişlemenin uygulanmasının zor hale gelebileceği beklentilerini artırdı. Yükselen enerji fiyatları ve teknoloji hisselerindeki zayıflık sebebiyle zayıflayan altın için son tablo, destekleyici bir gelişme olarak öne çıkıyor" dediği aktarıldı.

2 haftanın zirvesi: Yükseliş hızlandı! En güçlü performans altın ve gümüşte 5

Geçtiğimiz hafta 3970 dolar seviyesindeki önemli desteği kıran altının bu seviyeyi geri kazandığını belirten Hansen'in "Daha düşük enerji fiyatlarına yönelik beklentiler enflasyon endişelerini hafifletebilir ve bu da FED’in odağını enflasyonu kontrol altına almaktan ekonomik büyümeyi desteklemeye kaydırmasına imkân sağlayabilir" dediği kaydedildi.

2 haftanın zirvesi: Yükseliş hızlandı! En güçlü performans altın ve gümüşte 6

"ODAK NOKTASI; YENİ YATIRIMCI TALEBİ"

Şimdilik odak noktasının yeni yatırımcı talebinde olacağını söyleyen Hansen'in "Dolar, Hazine tahvil getirileri ve FED beklentileri de muhtemelen bir sonraki adımı belirleyecek. Uzun vadeli etkiler, genel olarak destekleyici görünüyor. Öte yandan ABD’de siyasi çıkmaz; hükümet finansmanı, borç müzakereleri ve mali görünüm konusunda yeni belirsizlikler getirebilir" değerlendirmesini yaptığı aktarıldı.

2 haftanın zirvesi: Yükseliş hızlandı! En güçlü performans altın ve gümüşte 7

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Ons gümüş saat 07.41 itibarıyla 53,12 dolar seviyesinde seyrederken gram gümüş ise saat 85,47 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

2 haftanın zirvesi: Yükseliş hızlandı! En güçlü performans altın ve gümüşte 8

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.665,87
6.666,66
% 2
07:44
Ons Altın / TL
207.145,97
207.282,81
% 1.94
07:59
Ons Altın / USD
4.140,51
4.141,08
% 1.89
07:59
Çeyrek Altın
10.665,39
10.899,98
% 2
07:44
Yarım Altın
21.264,12
21.799,97
% 2
07:44
Ziynet Altın
42.661,56
43.466,60
% 2
07:44
Cumhuriyet Altını
43.298,00
43.951,00
% 2.07
17:01
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