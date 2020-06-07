Aydın-Denizli otoyolunun ihalesi 11 Haziran’da yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hizmete açık olan İzmir-Aydın Otoyolu’nun devamında yer alan ve İzmir’den Antalya’ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun 163 kilometre uzunluğundaki ikinci etabını oluşturan Aydın-Denizli Otoyolu için Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle 11 Haziran’da ihaleye çıkılacağını açıkladı. Daha önce yapılan ihalenin iptal olduğunu anımsatan Karaismailoğlu, söz konusu otoyolun hayata geçirilmesi için hazırlıkların yapılarak tekrar ihale sürecinin başladığını belirtti.

İZMİR-ANTALYA 3 SAATE DÜŞECEK

Bakan Karaismailoğlu, projenin 140 kilometre otoyol ve 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 kilometre uzunluğunda olduğunu, bölge için büyük öneme sahip Aydın-Denizli Otoyolu ile sonraki etaplarda ihaleleri yapılacak Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarının tamamlanmasıyla İzmir- Antalya arasındaki mevcut 580 kilometre devlet yolu ile 6-7 saat süren seyahatin, 440 kilometre otoyolla 3 saate ineceğini belirtti. Karaismailoğlu, “Aydın-Denizli Otoyolu Projesi, Aydın ve Denizli kent merkezlerini birbirine bağlamanın yanı sıra Pamukkale ve Efes Antik Kenti gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşımı kolaylaştıracak. Bu sayede Ege Bölgesi’ndeki turizm, tarım ve ticaret bölgelerine güvenli ve konforlu karayolu ulaşımı sağlanmış olacak” dedi.