Ayıplı ürün bilançosu açıklandı! Milyarlarca liralık ceza kesildi

Tüketicilerin ayıplı ürün ve hizmetlere ilişkin şikayetleri 2025 yılında da gündemdeki yerini korudu. Ürün değişimi sırasında yaşanan gecikmeler ve firmaların değişim taleplerine yönelik tutumları tüketicilerin başvuru yollarına yönelmesine neden oldu. Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, tüketiciler yıl boyunca en çok ayakkabı, tekstil ürünleri ve kıyafetlerden şikayetçi oldu.

AYIPLI MAL VE HİZMET ŞİKAYETLERİ ÖNE ÇIKTI

Tüketicilerin başvurularına ilişkin verilerde ayıplı mal ve hizmetler önemli bir yer tuttu. 2025 yılında tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların 329 bin 888'i ayıplı mal, 253 bin 853'ü ise ayıplı hizmet konularında gerçekleşti.

Avukat Bülent Deniz, tüketicilerin ayıplı ürün veya hizmetle karşılaşmaları durumunda başvurabilecekleri ilk adresin tüketici hakem heyetleri olduğunu belirterek, “Tüketiciler ayıplı bir mal aldıklarında veya bir ayıplı hizmet kendilerine sunulduğunda başvuracakları ilk yer tüketici hakem heyetleri.” dedi.

AYAKKABI ŞİKAYETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Tüketici şikayetlerinin dağılımında ayakkabılar öne çıktı. Açıklanan veriler, ayakkabıların tüketicilerin en fazla sorun yaşadığı ürün grupları arasında bulunduğunu ortaya koydu. Mobil hat aboneliği, kredi kartı üyelik ücretleri, mobilya ve cep telefonları da şikayet konuları arasında yer aldı. Başvuruların yaklaşık yüzde 5'ini mobil hat aboneliği, yüzde 4'e yakınını ise kredi kartı üyelik ücreti ve mobilya ile cep telefonlarına ilişkin şikayetler oluşturdu.

ŞİKAYETLER SONRASI 1,6 MİLYAR LİRAYI AŞAN CEZA

Tüketici şikayetleri kapsamında toplam 1 milyar 688 milyon lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan tüketiciler, hakem heyetlerine başvurularını herhangi bir ücret ödemeden gerçekleştirebiliyor.

Kanal D Haber'e konuşan Avukat Bülent Deniz, tüketici hakem heyetlerinin yoğun şekilde çalıştığını belirterek başvuru yollarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Tüketici hakem heyetleri tüketiciye hizmet için son derece yoğun şekilde çalışıyor. Tüketiciler isterlerse e-Devlet üzerindeki sistemi kullanarak, isterlerse bulundukları ilçenin kaymakamlık binasına giderek tüketici hakem heyetlerine ücretsiz şekilde başvuru yapıyorlar.”

Açıklanan şikayet sıralamasında internet aboneliği ise son sırada yer aldı.