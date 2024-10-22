Aylar sonra bir ilk yaşandı! Kart limitlerine ayarlama geliyor... 7 bin liralık düzenleme harcamaları etkileyecek!

Son yıllarda kredi kartı harcamaları oldukça artmıştı. Ekonomi yöneticileri ise bunu durdurmak için kredi kartı faiz oranlarını yükseltmiş, nakit çekime taksit sayısı sınırlandırılmış ve nakit çekim tutarı düşürülmüştü. Bu adımlar sonrası kartlar harcamalarda bir yavaşlama yaşanmaya başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Banka ve Kredi Kartı Sektörel Harcama İstatistikleri'ne göre, 11 Ekim haftasında kartlı harcamalar son 3 ayın en sert haftalık düşüşünü yaşadı. Ağustos ayında 335.8 milyar TL olan kartlı harcamalar 11 Ekim haftasında 305.8 milyar TL’ye indi.

Milliyet'e açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, kredi kartları için atılan adımların etkisinin hissedildiğini belirterek, "Genişlemeci bir politika olarak kredi kartı borçlarını ödeyemeyenler ve ihtiyaç kredisini ödeyemeyenler için devletimizden büyük bir adım geldi. Başvurulması halinde 60 aya varan bir taksitlendirme söz konusu. Kredi kartı ve ihtiyaç kredisini ödeyemeyenler buna başvurabilecek" dedi.

KASIM VE ARALIK AYINA DİKKAT ÇEKTİ

Limitlerin dolması nedeniyle kartlı harcamaların düştüğünü belirten Bayram, en fazla düşüşün kasım ve aralık ayında görülebileceğini ifade etti. Ekonomi politikalarının hissedileceği aylar olarak da yine kasım ve aralık aylarını gördüğünü ifade eden Bayram, şu sözleri sarf etti:

"Ekonomi politikalarının en çok hissedileceği aylar olarak kasım ve aralık aylarını görüyorum. Bu aylarda ekonomik aktivitenin önemli bir şekilde azalacağı, harcamaların önemli bir şekilde yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz"

7 BİN LİRALIK YENİ DÜZENLEME KART HARCAMALARINI YÜKSELTEBİLİR

Ayrıca Bayram, kredi kartı harcamalarında yaşanan düşüşün anlık değil devamının da olacağını söyledi. Hizmet sektöründe de yavaşlamanın olduğuna dikkat çeken Bayram, şunları aktardı:

"İlgili sektörlerde hem yaz aylarının getirdiği hem de mevsimsel etkilerin getirdiği bir satış vardı. Bununla birlikte özellikle elektronik eşya, kırtasiye, mobilya harcamalarında düşüş öngörüyorum. Vatandaş bir tadilat yapacaksa bunu yaz ayına çeker ya da kırtasiye harcamalarını özellikle okul başlangıcı ile birlikte yapar. Bu sebeple harcamaların düştüğünü söyleyebiliriz"

7 bin lira ve üzeri alışverişlerde banka üzerinden harcama yapılmasının zorunlu olmasına ilişkin de Bayram, "Kartla harcamaları yükseltebilir, ancak kişinin kredi limiti ya da kredi kart limiti doluysa, nakit ödeyecekse önce kredi kartının ödemesini yapar daha sonra kredi kartından harcama yapabilir. Ben yeni düzenlemenin harcamaları önemli miktarda yükselteceğini düşünmüyorum" sözlerini sarf etti.

KREDİ KARTI LİMİTLERİNE DÜZENLEME GELİR Mİ?

Herkesin gelirine göre bir limit çalışması yapılmasını beklediğini ifade eden Bayram, şu cümleleri vurguladı:



"Şirketlerin yüksek kredi kartı limitleri ile alım ve satım yaptığını görüyoruz. Enflasyon baskısı hafiflemezse bir düzenleme bekliyorum. Özellikle talebin baskılanması adına şahıslara ait kredi kartlarında yeni bir limit çalışması olabilir. Herkesin gelirine göre bir kredi kart limiti çalışması yapılmasını bekliyorum. Hem yıl sonu hedefinin tutturulması adına hem de gelecek sene %20’nin altına düşmesi hedeflenen enflasyon için bu düzenlemenin elzem olduğunu düşünüyorum"

Kredi kartı faizlerinin daha fazla artacağını düşünmeyen Bayram, "Politika faizi yedi aydır sabit kaldı. Maksimum faiz oranına ulaştığımızı düşünüyorum. Bundan sonra artık Merkez Bankası’nın diğer para politikası araçlarını kullanarak enflasyonu baskılayacağını düşünüyorum” diyerek sözlerini noktaladı.