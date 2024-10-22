FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Aylar sonra bir ilk yaşandı! Kart limitlerine ayarlama geliyor... 7 bin liralık düzenleme harcamaları etkileyecek!

Aylar sonra bir ilk yaşandı! Kart limitlerine ayarlama geliyor... 7 bin liralık düzenleme harcamaları etkileyecek!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
22.10.2024 09:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi kartı harcamaları son yıllarda oldukça arttı. Ekonomik zorlukların arttığı bu dönemde vatandaşların kredi kartlarına yönelmesi ise bilinen bir durumdu. Son düzlükte kredi kartlarında yapılan düzenlemeler kart harcamalarını biraz da olsa yavaşlattı. Kredi kartları ile ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram açıkladı.

Aylar sonra bir ilk yaşandı! Kart limitlerine ayarlama geliyor... 7 bin liralık düzenleme harcamaları etkileyecek!

Son yıllarda kredi kartı harcamaları oldukça artmıştı. Ekonomi yöneticileri ise bunu durdurmak için kredi kartı faiz oranlarını yükseltmiş, nakit çekime taksit sayısı sınırlandırılmış ve nakit çekim tutarı düşürülmüştü. Bu adımlar sonrası kartlar harcamalarda bir yavaşlama yaşanmaya başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Banka ve Kredi Kartı Sektörel Harcama İstatistikleri'ne göre, 11 Ekim haftasında kartlı harcamalar son 3 ayın en sert haftalık düşüşünü yaşadı. Ağustos ayında 335.8 milyar TL olan kartlı harcamalar 11 Ekim haftasında 305.8 milyar TL’ye indi.

iStock-903663312 (1)

Milliyet'e açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, kredi kartları için atılan adımların etkisinin hissedildiğini belirterek, "Genişlemeci bir politika olarak kredi kartı borçlarını ödeyemeyenler ve ihtiyaç kredisini ödeyemeyenler için devletimizden büyük bir adım geldi. Başvurulması halinde 60 aya varan bir taksitlendirme söz konusu. Kredi kartı ve ihtiyaç kredisini ödeyemeyenler buna başvurabilecek" dedi.

KASIM VE ARALIK AYINA DİKKAT ÇEKTİ

Limitlerin dolması nedeniyle kartlı harcamaların düştüğünü belirten Bayram, en fazla düşüşün kasım ve aralık ayında görülebileceğini ifade etti. Ekonomi politikalarının hissedileceği aylar olarak da yine kasım ve aralık aylarını gördüğünü ifade eden Bayram, şu sözleri sarf etti:

"Ekonomi politikalarının en çok hissedileceği aylar olarak kasım ve aralık aylarını görüyorum. Bu aylarda ekonomik aktivitenin önemli bir şekilde azalacağı, harcamaların önemli bir şekilde yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz"

iStock-1239581902

7 BİN LİRALIK YENİ DÜZENLEME KART HARCAMALARINI YÜKSELTEBİLİR

Ayrıca Bayram, kredi kartı harcamalarında yaşanan düşüşün anlık değil devamının da olacağını söyledi. Hizmet sektöründe de yavaşlamanın olduğuna dikkat çeken Bayram, şunları aktardı:

"İlgili sektörlerde hem yaz aylarının getirdiği hem de mevsimsel etkilerin getirdiği bir satış vardı. Bununla birlikte özellikle elektronik eşya, kırtasiye, mobilya harcamalarında düşüş öngörüyorum. Vatandaş bir tadilat yapacaksa bunu yaz ayına çeker ya da kırtasiye harcamalarını özellikle okul başlangıcı ile birlikte yapar. Bu sebeple harcamaların düştüğünü söyleyebiliriz"

7 bin lira ve üzeri alışverişlerde banka üzerinden harcama yapılmasının zorunlu olmasına ilişkin de Bayram, "Kartla harcamaları yükseltebilir, ancak kişinin kredi limiti ya da kredi kart limiti doluysa, nakit ödeyecekse önce kredi kartının ödemesini yapar daha sonra kredi kartından harcama yapabilir. Ben yeni düzenlemenin harcamaları önemli miktarda yükselteceğini düşünmüyorum" sözlerini sarf etti.

iStock-1531412459

KREDİ KARTI LİMİTLERİNE DÜZENLEME GELİR Mİ?

Herkesin gelirine göre bir limit çalışması yapılmasını beklediğini ifade eden Bayram, şu cümleleri vurguladı:

"Şirketlerin yüksek kredi kartı limitleri ile alım ve satım yaptığını görüyoruz. Enflasyon baskısı hafiflemezse bir düzenleme bekliyorum. Özellikle talebin baskılanması adına şahıslara ait kredi kartlarında yeni bir limit çalışması olabilir. Herkesin gelirine göre bir kredi kart limiti çalışması yapılmasını bekliyorum. Hem yıl sonu hedefinin tutturulması adına hem de gelecek sene %20’nin altına düşmesi hedeflenen enflasyon için bu düzenlemenin elzem olduğunu düşünüyorum"

iStock-1477483635

Kredi kartı faizlerinin daha fazla artacağını düşünmeyen Bayram, "Politika faizi yedi aydır sabit kaldı. Maksimum faiz oranına ulaştığımızı düşünüyorum. Bundan sonra artık Merkez Bankası’nın diğer para politikası araçlarını kullanarak enflasyonu baskılayacağını düşünüyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
En Çok Okunan Haberler
Fetullah Gülen'le olan fotoğrafını paylaştı: "Daha birkaç saat önce..."

Fetullah Gülen'le olan fotoğrafını paylaştı: "Daha birkaç saat önce..."

Şimdi de 'stent' çetesi! Sağlık sektöründe yeni skandal

Şimdi de 'stent' çetesi! Sağlık sektöründe yeni skandal

İl il farklı asgari ücret mi geliyor? Milyonlar beklerken Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi: Müzakere yapılacak

İl il farklı asgari ücret mi geliyor? Milyonlar beklerken Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi: Müzakere yapılacak

Gram altında yıl sonu için rakam verdi!

Gram altında yıl sonu için rakam verdi!

Akaryakıta çifte indirim...Benzin ve motorin fiyatları değişti!

Akaryakıta çifte indirim...Benzin ve motorin fiyatları değişti!

Maaşa yüzde 25, vergilere yüzde 45 zam!

Maaşa yüzde 25, vergilere yüzde 45 zam!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.