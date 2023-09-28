AYLIK 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET 2023: Gençlere 10 GB ücretsiz internet ne zaman verilecek, nasıl alınır? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Aylık 10 GB ücretsiz internet gençlere tanımlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler" ifadelerine yer verdi. Aylık 10 GB ücretsiz internet şartları arama motorlarında sorgulanıyor. Aylık 10 GB ücretsiz internet uygulamasına ilişkin detaylar haberimizde.

AYLIK 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET ŞARTLARI NELERDİR?

Gençlere 10 GB ücretsiz internet 12 ay boyunca tanımlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulundu.

"Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonları ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

"Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız. "

Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir."

GENÇLERE 10 GB İNTERNET NE ZAMAN VERİLECEK, HANGİ TARİHTE?

Gençlere 10 GB internet hakkında ayrıntılar henüz açıklanmadı.

İlerleyen günlerde bedava internetle ilgili Bakanlıktan açıklama gelmesi bekleniyor.

