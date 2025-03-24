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Aylık 11 bin 500 liralık ödeme alabilirsiniz! Meclis'e bu hafta geliyor, 5 yıl boyunca bu şartı yerine getiren herkes alabilecek

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
24.03.2025 14:34
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2025 yılının aile yılı ilan edilmesi ile TBMM'de yeni düzenlemeler görüşülmeye başlanıyor. Çocuk destek ödemelerinin güncellenmesi Meclis'e torba kanun ile geliyor. Çocuğu olanlara 5 yıl boyunca yapılacak olan ödemenin detayları neler? Çocuk sayısının bir önemi var mı? İşte detaylar...

Aylık 11 bin 500 liralık ödeme alabilirsiniz! Meclis'e bu hafta geliyor, 5 yıl boyunca bu şartı yerine getiren herkes alabilecek

Türkiye Büyük Millet Meclis'inin bu haftaki gündeminde torba yasa olacak. 2025 yılının aile yılı olarak ilan edilmesi ile birçok yeni düzenlemenin çalışması da başladı. Geçtiğimiz hafta yaşanan gerginlikler dolayısı ile görüşmelerin yapılamadığı konuları da bu hafta içinde görüşecek.

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5 YIL BOYUNCA 6 BİN 500 LİRA ÖDEME

Görüşmelerin odağında ise torba yasa olacak. Yeni düzenlemelere göre çocuğu olana 5 yıl maaş verilecek. Meclis'e bu hafta içerisinde bu konun da gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu çocuk ödemeleri kapsamında ödemeler şuna göre yapılacak:

  1. çocukta 5 bin lira tek seferlik ödeme yapılacak.
  2. çocukta aylık 1500 lira ödeme yapılacak.
  3. çocukta ise ayda 5 bin lira ek verilecek.

5 yıl boyunca 3 çocuğu olana 6500 lira maaş verilecek.

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1 OCAK 2025'TEN İTİBAREN...

Ödemeler ise 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan çocuklar için geçerli olacak. Yani bu tarihten önce doğan çocuklar bu düzenlemenin kapsamına alınmayacak. Çocuk beş yaşına gelesiye kadar bu ödemeler yapılacak.

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Sistem aracılığı ile 3 çocuk annesi olan biri aylık olarak 6 bin 500 lira ödeme alırken; 4 çocuklu bir anne 11 bin 500 lira ödeme alacak.

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tbmm çocuk desteği ödemeleri
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