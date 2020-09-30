Aylık 30 bin lira kazandığı emlak sektörünü bırakıp, sirkeci oldu

Aslen Tokatlı olan ancak uzun yıllardır Altınordu ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Dursun Cebeci, 1993 yılında, çalıştığı yağ fabrikasından emekli olunca emlak sektörü üzerine ticarete başladı. Şeker, kolesterol gibi çeşitli kronik rahatsızlıkları bulunan Cebeci, hastalığı ilerledikçe yaşadığı sorunlar da arttı. İstanbul ve Ankara’da çeşitli hastanelerde tedavi gören Cebeci, olumlu sonuç alamayınca, gözleri de neredeyse kör oldu. Evinde elma sirkesi yapıp kullan Cebeci, hastalık şiddetlerinin azalmaya başladığını fark edince, sirke kullanmaya devam etti. Rahatsızlıkları için yıllar boyu onlarca ilca kullanan Cebeci, şu anda ise hiç ilaç kullanmıyor, kalbi ve gözleri de sağlığına kavuştu. Çevredekilerin de ısrarı üzerine yıllarını verdiği emlak sektörünü bırakan Dursun Cebeci, evinde yaptığı elma, armut, üzüm, yaban mersini, alı, kiraz gibi meyvelerin sirkesini yaparak, düşük fiyatlarla satışa sunuyor.

'2 YIL TEDAVİ GÖRDÜM AMA SONUÇ ALAMADIM'

Bir dönem hastalığın çok ilerlediğini ifade den Cebeci, “35 yıldır şeker hastasıydım ve bir türlü çaresi bulunamadı. En son gözlerime vurdu ve tansiyon yükseldi, gözlerim patladı. 2 yıldan fazla Ankara ve İstanbul’a tedavi için gittim ancak sonuç olmadı. Gecenin bir vakti Allah bize o derdi verdi, sonrasında da şifasını gösterdi. Sonra bu elma sirkesini yaptım ve tedavi olmaya başladım. Zamanla şekerim düştü, kolesterolüm düştü, bağırsak tembelliği ve prostat sıkıntılarım ve kalp rahatsızlıklarım da gitti” dedi.