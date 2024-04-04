FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Aylık 30 bin TL maaşı var, çırak yetişmiyor! Pide ustası isyan etti! "Kendi çocuğum bile bu mesleği bıraktı"

Aylık 30 bin TL maaşı var, çırak yetişmiyor! Pide ustası isyan etti! "Kendi çocuğum bile bu mesleği bıraktı"

04.04.2024 15:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının vazgeçilmezi Ramazan pidesini yapacak çırak bulunamıyor. Pide ustası Feridun Yaşayan maaşların aylık 30 bin TL olduğunu söyledi. Yaşayan, "Benim kendi çocuğum bile yanımda 5-6 yıl çalıştı. Ondan sonra bıraktı. Yeni nesil çalışmak istemiyor" dedi.

Aylık 30 bin TL maaşı var, çırak yetişmiyor! Pide ustası isyan etti! "Kendi çocuğum bile bu mesleği bıraktı"

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan pideleri yapan 28 yıllık usta Feridun Yaşayan, “Şu anda bu mesleğe hiç heves eden yok. Yeni nesil çalışmak istemiyor. Fırın ustasının günlük maaşı bin lira civarında. Aylık 30 bin lira yapıyor” diye konuştu.

"MESLEK UNUTULMAYA YÜZ TUTACAK"

28 yıldır fırın ustası olarak çalışıyor. Feridun Yaşayan, fırıncılık mesleğine gençlerin heves etmemesinden kaynaklı olarak mesleğin unutulmaya yüz tutacağını anlattı. Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan pideleri ilçeye sıcak sıcak servis ettiklerini ifade eden Yaşayan, 20 liradan pideleri satışa sunduklarını belirtti.

usta

"YENİ NESİL ÇALIŞMAK İSTEMİYOR"

Gençlerin mesleğe heves etmediğini belirten Feridun Yaşayan, “28 yıldır bu işi yapıyorum. Abimden öğrendim bu mesleği. Fırıncılığın püf noktaları yok. İçinden gelerek yapacaksın bu işi. Şu anda bu mesleğe hiç heves eden yok. Yeni nesil çalışmak istemiyor. Benim kendi çocuğum bile yanımda 5-6 yıl çalıştı. Ondan sonra bıraktı. Çalışanlar için bu meslek bir aileyi rahat bir şekilde geçindirir. Fırın ustasının günlük maaşı bin lira civarında. Aylık 30 bin lira yapıyor. Bizim işimiz gece. Sabaha karşı geliyoruz. Fırında çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

(İHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilosu 200 TL'den tezgahlara geldi... Kapış kapış satıldıKilosu 200 TL'den tezgahlara geldi... Kapış kapış satıldı
20 bin TL'lik bayram kredisi fırsatı: Faiz yok, masraf yok...20 bin TL'lik bayram kredisi fırsatı: Faiz yok, masraf yok...
KKM ve katılma hesaplarındaki gerileme sınırlı olsa da sürüyorKKM ve katılma hesaplarındaki gerileme sınırlı olsa da sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Çırak maaş aylık
En Çok Okunan Haberler
Adana'da 'mazbata meydan muharebesi'

Adana'da 'mazbata meydan muharebesi'

'Görevden alınacak iki isim belli oldu' iddiası

'Görevden alınacak iki isim belli oldu' iddiası

Gram altın için Türkiye’de bir ilk!

Gram altın için Türkiye’de bir ilk!

Mehmet Şimşek'i kızdıran bankacı ortaya çıktı!

Mehmet Şimşek'i kızdıran bankacı ortaya çıktı!

İmamoğlu seçimi kazanır kazanmaz geri adım attı

İmamoğlu seçimi kazanır kazanmaz geri adım attı

Kira beyannamelerinde son gün yarın! Yaptırımlar yolda!

Kira beyannamelerinde son gün yarın! Yaptırımlar yolda!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.