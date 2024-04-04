Aylık 30 bin TL maaşı var, çırak yetişmiyor! Pide ustası isyan etti! "Kendi çocuğum bile bu mesleği bıraktı"

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan pideleri yapan 28 yıllık usta Feridun Yaşayan, “Şu anda bu mesleğe hiç heves eden yok. Yeni nesil çalışmak istemiyor. Fırın ustasının günlük maaşı bin lira civarında. Aylık 30 bin lira yapıyor” diye konuştu.

"MESLEK UNUTULMAYA YÜZ TUTACAK"

28 yıldır fırın ustası olarak çalışıyor. Feridun Yaşayan, fırıncılık mesleğine gençlerin heves etmemesinden kaynaklı olarak mesleğin unutulmaya yüz tutacağını anlattı. Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan pideleri ilçeye sıcak sıcak servis ettiklerini ifade eden Yaşayan, 20 liradan pideleri satışa sunduklarını belirtti.

"YENİ NESİL ÇALIŞMAK İSTEMİYOR"

Gençlerin mesleğe heves etmediğini belirten Feridun Yaşayan, “28 yıldır bu işi yapıyorum. Abimden öğrendim bu mesleği. Fırıncılığın püf noktaları yok. İçinden gelerek yapacaksın bu işi. Şu anda bu mesleğe hiç heves eden yok. Yeni nesil çalışmak istemiyor. Benim kendi çocuğum bile yanımda 5-6 yıl çalıştı. Ondan sonra bıraktı. Çalışanlar için bu meslek bir aileyi rahat bir şekilde geçindirir. Fırın ustasının günlük maaşı bin lira civarında. Aylık 30 bin lira yapıyor. Bizim işimiz gece. Sabaha karşı geliyoruz. Fırında çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

(İHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





