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Aylık 30 bin TL maaş veriyorlar ama... Yaptıracak kimseyi bulamayınca çözümü bunda buldular 'Eskiden bana yalvarıyorlardı'

15.09.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta büyükbaş hayvan sahipleri çoban bulmakta zorlanıyor. Aylık 30 bin TL teklif edilmesine rağmen çoban bulamayan köylüler, 200 ineği sırayla yaylıma çıkarıyor. Köyde bir dönem muhtarlık yapan Bilal Çekiç, muhtar olduğu dönem çobanlık yapmak için yalvardıklarını, şimdi ise kimsenin yapmak istemediğini söyledi.

Aylık 30 bin TL maaş veriyorlar ama... Yaptıracak kimseyi bulamayınca çözümü bunda buldular 'Eskiden bana yalvarıyorlardı'

Son yılların en fazla kazandıran meslekleri arasında yer alan çobanlık mesleği yok olma noktasına geldi. Dolgun maaşa rağmen, çoban olmak isteyeni bulmak zorlaştı. Aylık 30 bin TL teklif edilse de çoban bulmak imkânsız hale geldi. Sivas’ta çoban bulamayan köylüler nöbet sırası oluşturarak köyde bulunan hayvanları yaylıma çıkarıyor.

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KENDİ ARALARINDA SIRA SİSTEMİ KURDULAR

Merkeze bağlı Gaziköy’de yaşayan büyükbaş hayvan sahipleri hayvanlarını otlatacak çoban bulamayınca kendileri yaylıma çıkarmaya karar verdi. Kendi aralarında sıra sistemi kuran köylüler, hayvanlarını meralarda otlatıyor.

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"200 İNEK AYLIK 30 BİN TL YAPAR, YİNE BULAMADIK"

Çobanlık sırası gelen Hüseyin Kovlak, “Sığır güdüyoruz, çoban bulunmuyor. Sırası gelen yaylıma çıkıyor. 2 ineği olan 1 gün, 4 ineği olan 2 gün yayıyor. Toplam 200 tane ineğimiz var. Çoban bulamadığımız için köylüler olarak sıraya dizdik. İnek başı bin lira verdik yine bulamadık. 200 inek aylık 30 bin TL yapar, yine bulamadık” dedi.

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"ESKİDEN ÇOBANLIK İÇİN YALVARIYORLARDI, ŞİMDİ KİMSE YÜZÜNE BAKMIYOR"

Köyde bir dönem muhtarlık yapan Bilal Çekiç, muhtar olduğu dönem çobanlık yapmak için yalvardıklarını ifade ederek, 1999 yılında muhtar seçildim. Çoban bana yalvarıyordu köyün hayvanlarını yaymak için. 2004 yılından bu yana çoban bulamıyoruz. Köyün malı sırayla yayılıyor. Bunları hiç kimse yapmıyor. Eskiden çobanlık veya bekçilik için bana yalvarıyorlardı. Şimdi ise yapmak istemiyorlar. Çok yüksek de paralar veriliyor. Benim zamanımda bu hayvanları 1 buçuk teneke buğdaya yayıyorlardı. Şimdi ise kimse yüzüne bakmıyor” diye konuştu. (İHA)

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Çoban Sivas maaş

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