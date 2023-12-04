Aylık 45 bin TL hayat pahalılığı tazminatı! Maaş zamları konuşulurken... 400 uzman için dikkat çeken ek ödeme gündemde

Türkiye, asgari ücret ile ilgili yaşanacak gelişmelere kilitlenmiş durumda. Milyonlar, asgari ücretin belirlenmesinin ardından maaşlarında nasıl bir artış olacağını merak etmeye başladı. Ekonomi gündemi en çok bu konuyla meşgul olurken belirli kişiler için dikkat çeken bir ödemenin de gündemde olduğu öğrenildi. Sözcü TV'de yer alan habere göre; BDDK çalışanlarına özel aylık 45 bin TL ödeme gündemde. Bu 45 bin liranın 'hayat pahalılığı tazminatı' olduğu aktarıldı. İşte detaylar...

"2024 İÇİN 45 BİN TL EK ÖDEME İSTENMİŞ"

Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, Sözcü TV canlı yayınında "BDDK çalışanlarını korumak için onlara İstanbul'a madem geliyorsunuz, bir hoş geldiniz ücreti olarak ne kadardı..." deyince Ebru Baki "Yok, şimdi söylüyorum; bu yıl için 2023 için 30 bin TL, 2024 için de 45 bin TL ek ödeme istenmiş. Torba yasaya da o eklenmiş." ifadelerini kullandı.

"400 UZMAN İÇİN BU İSTENMİŞ"

Oğuz, "Ne kadar alıyorlardı, herhalde asgari ücret almıyorlardı" diye sorunca Baki, "BBDK'da 400 uzman için bu istenmiş, ne kadar alıyor bilmiyorum ama şöyle bir baktım geçen yıl mart ayında ilana çıkmış BDDK işe alım için, 42 bin 320 lirayla 63 bin 480 lira maaşla alım yapacağını duyurmuş. Uzman personel yardımcısı 21 bin lirayla 35 bin 600 lira civarında ücret alıyor, bunlar büyük bir olasılıkla artmıştır yıl ortasında. Dolayısıyla maaşlar böyle. Bunun üzerine bu yıl için 30 bin, yani aralıkta 30 bin yatırın, gecikmeli yatırın, yani baya bir yüklü miktar yatırın diyor, 2024'te de ek bu maaşlara 45 bin lira 400 uzman için verin diyor. Eski Merkez Bankası Başkanı şu anda BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu BDDK çalışanlarını enflasyona ezdirmemeye çalışıyor ama tüm Türkiye ezildi" şeklinde konuştu.







