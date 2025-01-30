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Aylık 6 bin 100 TL oldu! O destek tutarı Resmi Gazete'de yayımlandı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
30.01.2025 09:09
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Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bu yıl katma değer vergisi (KDV) hariç bireysel eğitim için aylık 6 bin 100 lira, grup eğitimi için aylık 1708 lira olacak.

Aylık 6 bin 100 TL oldu! O destek tutarı Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2025 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

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BİREYSEL EĞİTİM İÇİN AYLIK 6 BİN 100 LİRA

Buna göre, 2025'te özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 6 bin 100 lira, grup eğitimi için aylık 1078 lira olarak belirlendi.

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Bu tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten, aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.

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Tebliğ, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. (AA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
destek eğitim engelli
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